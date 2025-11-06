Más Información

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, rumbo a la Gran Final

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

Adriana Malvido presenta “La Reina Roja” en Madrid

Inauguran muestra de la XX Bienal Rufino Tamayo

Kim Manresa, el fotógrafo que pasó un día en la vida de 30 premios Nobel

Es a medianoche cuando, según los cuentos de terror, los monstruos salen de su escondite; sin embargo, las plataformas de streaming se rigen por su propio horario.

Después de meses de espera, y un corto paso por las salas de cine, "", la nueva criatura de , llegará a Netflix a primera hora de este 7 de noviembre.

Este proyecto es uno de los más personales del director mexicano, quien desde hace años había expresado su deseo de adaptar la novela de Mary Shelley. Para Del Toro, el monstruo no es el villano, sino el reflejo del hombre que lo crea: un ser abandonado, incomprendido, y en busca de amor.

En esta nueva versión, el doctor Victor Frankenstein es interpretado por Oscar Isaac, mientras que la Jacob Elordi da vida a la criatura y Mia Goth encarna a Elizabeth, el eco de un amor condenado por la ambición. Juntos, forman un triángulo que une la vida, la muerte y la culpa.

Para los fans del cine de Del Toro y aquellos curiosos que ya esperan esta película, la espera terminará esta madrugada. Y es que, oficialmente podrán darle play en punto de las 2:00 horas de este viernes.

Guillermo del Toro presentó Frankenstein en la Ciudad de México

Antes de su llegada a la plataforma, el tapatío visitó la Ciudad de México para presentar a su más reciente monstruo en un evento especial.

Acompañado por sus protagonistas, Oscar Isaac y Jacob Elordi, el director saludó a sus fans, repartió fotografías, firmas y abrazos, y se dio tiempo para hablar sobre la manera de hacer arte en México.

Después de la plática, fans, influencers y unos cuantos invitados pudieron ver el trabajo del ganador del Oscar y, por supuesto, ovacionarlo.

