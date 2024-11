Vicente Fernandez Jr. y su esposa Mariana González celebraron su primer año de casados con fotos del día de su boda y con un mensaje con el que dejan atrás las críticas que desde hace cinco años se desataron por la diferencia de 20 años entre ellos.

Vicente Fernandez Jr. , de 61 años, y Mariana, de 41, compartieron amorosas palabras en Instagram donde además presumieron instantáneas del día de su boda, en la cual el hijo de Chente Fernández lució un traje de charro.

"Hoy se cumple un año de que hicimos nuestro sueño realidad, me convertí en tu esposa, tu compañera y amiga, me diste más de lo que esperaba, regalándome un día lleno de amor y felicidad, hoy celebro mi unión a una persona única, un ser humano increíble lleno de virtudes y te diría si mil veces más", se lee en el inicio del mensaje.

Boda de Vicente Fernández Jr. con Mariana González, 20 años menor que él.

El meloso mensaje de Mariana aplaudió el que su amor haya vencido incluso las críticas, pues ha quedado demostrado, asegura, el tipo de esposa y compañera que ha sido y que será en las buenas y en las malas.

"Gracias por ser un excelente esposo, por ser mi mejor amigo por enseñarme que los sueños se hacen realidad, me siento afortunada de tenerte en mi vida, y me siento muy bendecida por Dios por haberte puesto en mi camino. Podrán juzgar nuestro amor, nuestra relación y todo lo que quieran, pero en estos 5 años juntos te he demostrado a ti, a quien realmente me importa la mujer y compañera que soy, y que deseo que Dios nos permita muchos años más para seguir creando momentos y recuerdos memorables y hermosos para ambos. Te amo más de lo que puedo expresar tan solo en unas palabras, pero como te lo dije hace un año estaré para ti en buenas y en malas, siendo uno mismo contra las dificultades de la vida. Te amo muchísimo, feliz aniversario amor".

La foto que dio de qué hablar

Entre las fotos de Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana en las que aparecen en fiestas familiares y excéntricos y lujosos viajes, una reciente foto que compartió la pareja llamó la atención de los cibernautas y desató críticas y bromas, pues en su cumpleaños, el cantante aparece en una piscina junto a la influencer que luce su escultural figura en traje de baño presumiendo de una mini cintura.

Este detalle llamó la atención de algunos curiosos, quienes cuestionaron qué cirujano habría operado a la nuera de Chente, mientras que otros hicieron comentarios en torno a la diferencia de edad de la pareja, insinuando que Mariana sólo estaba interesada económicamente en Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. da de qué hablar con esta foto junto a su esposa Mariana, 20 años menor que él.

"El verdadero significado de ahorren para la vejez". "No gastaré mi AFORE ni Mis 60 y Más. Chance y encuentro una que me ame así". "Los frutos del trabajo y ahorros de toda una larga vida". "Hay q horrar mi gente para tenerlo todo". "No somos feos somos pobres jajaja". "Cuando te digan que ahorres para disfrutar tu vejez, mira estás fotos y entenderás todo", se lee entre los comentarios de la publicación que ya fueron limitados.

Previo a su matrimonio con Mariana, Vicente Fernandez Jr. estuvo casado con la periodista Mara Patricia Castañeda; tiene cuatro hijos, fruto de su matrimonio con Sissi Penichet: se llaman Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda, el cantante, además, es abuelo de cuatro nietos, Luca, Carlotta, Antonella y Emilio.

