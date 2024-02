Mara Patricia Castañeda prefiere no hablar de la esposa de Vicente Fernández jr.

Luego de que Mariana González, la actual pareja de Vicente Fernández Jr. confesara durante su estancia en “La casa de los famosos” que tiene una relación abierta con el hijo de ‘El charro de Huentitán’, la conductora Mara Patricia Castañeda, quien estuvo casada con Vicente Jr., prefirió no emitir un comentario al respecto, argumentando desconocimiento, pero sí aceptó que a veces en estos reality shows se destapan secretos íntimos sin querer. Ella, dijo, prefiere no participar en uno. “No te podría decir porque primero, es de Telemundo, no pasa aquí en México, y yo vengo regresando de un viaje, entonces no sé, pero no me corresponde decirlo; sí creo que por la soledad o la plática se te olvide que hay cámaras y yo creo que sí llegan a decir cosas”.

Sofía Niño de Rivera asegura que no incita a sus pequeños hijos a que sigan sus pasos en la comedia, pero reconoce que ha notado en ellos algunas habilidades para hacer reír, por ejemplo, cuando le explicó a su hija que la gente le pedía fotos porque ella, con el stand up, hacía reír a las personas, entonces la pequeña decidió tomar ese dato para presentarla. “Cada que llegamos a un lugar ella le dice a las personas: ‘ella es Sofía la chistosa”, cuenta la comediante. “Ya lo tiene, no creo que sea algo que les tenga que inculcar, sino que les voy a ayudar a que sean lo que quieran ser”.





La standupera no tiene miedo de ser "políticamente incorrecta". Foto: Nicole Trejo/ EL UNIVERSAL





Carmen Aub es una de las mujeres más bonitas del mundo del espectáculo, pero comparte que hubo un tiempo en que no se sintió así e incluso llegó a pensar que si no se hacía unos “arreglitos” nadie la iba a contratar o jamás llegaría un protagónico; ese fue el motivo por el cual recurrió a implantes de senos durante un tiempo, pero después de trabajar en su autoestima y además descubrir la cantidad de toxinas que metió a su cuerpo, decidió retirarlos y lucir orgullosa un escote mucho más discreto. Ahora señala que no está en contra de los procedimientos estéticos y dice que la gente sea libre de operarse o no.





Aunque se retiró los implantes, la actriz no está en contra de las cirugías estéticas. Foto: Instagram





