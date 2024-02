Bárbara de Regil se inspiró en exnovios para convertirse en un hombre

La actriz Bárbara de Regil dijo necesitar inspiración para convertirse en un hombre en la serie de ViX “LALOLA”, sin embargo por más que intentó no encontró en su marido Fernando Schoenwald el modelo a seguir, ya que necesitaba a alguien que fuera sucio y tosco. “Pensé en amigos o exnovios que tengo, hijos de su madre, y de ahí me inspiré. La persona más cercana es mi esposo, pero Fernando es súper pulcro y limpio, él no se rasca el pezón en la calle, fue difícil…. la ropa la usa bien, la tapa abajo, ni pude inspirarme en él, tenían que ser mujeriegos e imprudentes”, compartió.

La actriz Ana Celia Urquidi, amiga de Rebecca Jones, compartió que Maximiliano Camacho, hijo de la fallecida artista, estará presente cuando dejen sus cenizas debajo de un árbol en Jiutepec, Morelos, este sábado, tal como era la voluntad de Jones. “Le dije el otro día que nos fuéramos a echar unos tacos de pollo con queso, está en Mérida, pero vendrá el sábado a llevar a su mamá a su última morada, como ella quería”. El próximo 22 de marzo se cumplirá un año desde que la actriz de “El maleficio” pasó a otro plano.

El actor Alejandro Camacho ha demostrado que la actitud de galán que tuvo en su juventud en telenovelas como “Cuna de lobos” o “Muchachitas como tú” lo sigue acompañando, sobre todo cuando sus fans que se le acercan a saludarlo. Así lo demostró en Nuevo Nayarit, en donde actualmente se encuentra grabando la telenovela “Marea de pasiones”, pues compartió algunos consejos: “A mí siempre me dicen: ¿el cine, teatro o la televisión? Y yo respondo: ‘las mujeres’. Todos trabajamos para ellas, sólo cuiden su tarjeta de crédito, saquen su amparo y dejad que las niñas se acerquen”.

