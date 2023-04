Fonseca regresa al Auditorio Nacional con todo y mariachi

La figura del artista colombiano Fonseca apareció en el escenario, frente a la mirada atenta de todos sus seguidores, vestido completamente de negro y con un micrófono que lo esperaba en medio de la tarima.

Se adelantó hacia él mientras lo rodeaba el grito estridente del público en júbilo, y arrancó con una noche más de su música en el Auditorio Nacional.

"Buenas noches mi México del alma. Es en estos precisos momentos donde me quedo sin palabras, llevo literal desde el lunes no pudiendo dormir muy bien, con mucha ansiedad, un poco susceptible, Porque sé que cuando vengo al Auditorio Nacional no hay nada más que me quede en la cabeza", expresó el colombiano.

Sabor, baile, sonrisas y muchas palmas fue la atmósfera que de principio a fin ofreció a su público mexicano, mientras hacía un repaso cronológico por las canciones más representativas de su carrera.

"Noches de carnaval", "No sé si pueda", del no tan lejano 2005, o "Arroyito" y "Paraíso" del 2008, todas haciendo que su gente se emocionara y lo expresara en bailes, abrazos entre ellos, gritos, o moviendo las manos de un lado al otro.

"Eres mi sueño" y "Desde que no estás", de 2012, llegaron para encender al público, pero después de un breve repaso también compartió canciones nuevas.

Y aunque el recinto no lució lleno, con el segundo piso parcialmente desocupado, la energía y el vínculo entre Fonseca y sus seguidores fue suficientes para sentir la emoción de su música.

Continuó con sus más grandes éxitos como "Te mando flores", "Color esperanza" o "Eres mi sueño" antes de despojarse de su saco y subir, sorprendiendo a su público, en medio de las butacas hasta la mitad del recinto, donde interpretó una canción solo, para después ser acompañado por un mariachi.

Pidió que encendieran las luces del Auditorio desde arriba para desde ahí filmar un video para el recuerdo: "Quiero que prendan las luces del Auditorio", dijo el cantante, mientras grababa.

Con los charros a su lado, finalizó con "Te prometo", y cerró una noche más en México, para continuar con su Tour Viajante en otras sedes de latinoamérica.

"Gracias México por otra noche inolvidable", dijo antes de despedirse, ahora sí del escenario.