Florencia de Saracho puso su salud en juego, al hacer ayuno intermitente sin supervisión médica

Florencia de Saracho acaba de sincerarse con sus fans, contándoles el daño que le provocó hacer ayuno intermitente, pues al leer todos los beneficios que este podía traer, se emprendió en un régimen alimenticio en el que pasaba más de 10 horas sin probar bocado, sin contar con la aprobación de una o un especialista, situación que desencadenó en ella una hipoglucemia.

En épocas recientes el ayuno intermitente se ha convertido en tema de conversación entre nutricionistas, así como en aquellas personas que tratan de bajar de peso y llevar una vida balanceada, y aunque expertos como el neurocientífico Mark Mattson, de la Facultad de Medicina Johns Hopkins, han estudiado y comprobado hondamente sus beneficios, se trata de un estilo de alimentación que no es para todas y todos.

Como es el caso de la actriz Florencia de Saracho, quien, luego de ser diagnosticada con una severa hipoglucemia, cuando sus doctores se percataron de que tenía muy bajos niveles de azúcar en la sangre, cayó en la cuenta del daño que estaba haciéndose al someterse a dietas que ningún especialista le recomendó.

Aunque la actriz de "Y mañana será otro día" reconoció que, antes de adoptar esta disciplina como dieta, pasada largas jornadas sin comer, debido a que por sus compromisos laborales y su dinámica familiar, no tenía ni tiempo para comer.

"O sea, el ayuno intermitente yo lo hacía natural, nunca tenía tiempo de desayunar", reveló.

Florencia de Saracho es una actriz mexicana, que debutó en el mundo de las telenovelas en la década de los 2000. Foto: Instagram

Sin embargo, cuando llegaba la hora de que comiera y no aguantaba más el hambre, la actriz comía cualquier alimento que tuviera a la mano, sin importar cuál era su valor nutricional y qué beneficios o desventajas podría causarle al ingerirlo.

"Tenía 16 horas sin desayunar y ya, llegaba muerta de hambre, en cualquier parte, y me comía unos Doritos, un Gansito o lo que encontrara, entonces ese era mi ayuno intermitente", explicó.

En el momento que Florencia trató de ejecutar el ayuno con más solidez, se dio cuenta el daño que le causaba.

"Cuando ya lo hice por salud y por dieta, más que por salud yo me fui por dieta, para bajar de peso, pues de repente en mi cita con el ginecólogo; cita normal, de después de parir, al año y medio, me descubren una hiperglucemia hipergrave, pero muy muy a la potencia, y esa hiperglucemia fue por el ayuno intermitente", precisó.

Fue así que la actriz reconoció que, mientras hay a quienes el ayuno les hace mucho bien, hay personas que son intolerantes a él.

"Después de con el ginecólogo, me fui con la nutrióloga, endocrinóloga y sí, efectivamente, yo no puedo hacer ayuno intermitente, a mí no me cae bien, me encantaría que me cayera bien", precisó.

