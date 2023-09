Filtran foto de León, hijo de Carlos Rivera: Cynthia Rodríguez pide discreción

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez viven uno de los momentos más felices de sus vidas con la llegada de su hijo León, y aunque han sido muy cuidadosos con la identidad del pequeño, una fotografía del menor se habría filtrado en las redes sociales, lo que habría preocupado mucho a la conductora.

León Rivera Rodríguez nació el tres de agosto, un día después, los padres compartieron una foto del pie del pequeño acompañada de un emotivo mensaje: "Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti…Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa.Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor.La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida", se lee.

Y aunque la exconductora de "Venga la Alegría" ha compartido algunas fotos de su recién nacido, ha cuidado de que no aparezca su rostro, sólo lo ha mostrado de espaldas o de perfil, Rodríguez ha sido muy cuidadosa con la identidad de su hijo, tal y como lo hizo con su relación con Rivera, ambos mantuvieron su romance de años alejado de las redes sociales, lo que aseguran, les ayudó mucho para evitar problemas.

Lee también: Critican a Daniel Bisogno y Pedro Sola por comentarios a la foto de Cynthia Rodríguez amamantando a su hijo

Nace León, hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

Cynthia Rodríguez pide no viralizar la foto de su hijo León

El rostro de León, quien ya cumplió su primer mes de nacido, ya estaría curculando en las redes sociales tras la filtración de una foto en la que supuestamente aparece el pequeño en los brazos de su abuela, es decir, de la madre de Carlos Rivera, así lo dio a conocer una periodista llamada Viridiana Mata, quien compartió la imagen cubriendo la cara del bebé, y asegurando que se parece mucho al papá.

Lee también: Cynthia Rodríguez da detalles de su embarazo in vitro con Carlos Rivera: "nos pegó a la primera"

La misma persona que compartió la foto de León mostró la petición que le hizo la conductora para que no se hiciera viral la imagen de su hijo:

"Te quiero pedir un favor, como mamá, me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé; por seguridad de él. Pero no fue decisión de nosotros compartirla sobre todo por la seguridad de León".

Sin embargo, la respuesta para Rodríguez fue: "¿Por la seguridad del bebé? o ¿por la exclusiva a revista? o ¿porque se sienten tan famosos?".

La petición de Cynthia Rodríguez para que no se viralizara la foto de su hijo.

La situación dio de qué hablar en redes, pues mientras algunos consideraron válida la petición de Cynthia Rodríguez sobre su interés de salvaguardar la privacidad de su hijo, otros consideraron su petición exagerada, ya que "son famosos" y ellos mismos han informado sobre el nacimiento de León.





rad