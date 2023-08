Nace León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, la pareja lo anuncia con emotiva foto

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez debutaron como papás la noche de ayer, la pareja confirmó el nacimiento de su hijo León con una emotiva foto que colgó en sus redes sociales; con un mensaje agradecieron la llegada de su esperado hijo.

En la instantánea que compartieron se observa el pie de León sostenido con las manos de sus felices padres que llevan juntos ocho años y recientemente cumplieron un año de casados; la pareja llevó con mucha discreción su largo noviazgo, durante la pandemia empezaron a vivir juntos y después llegó la boda, se casaron en Europa en una ceremonia discreta a la que sólo asistieron sus familias y amigos muy cercanos.

"Te pedimos con nuestra fuerza al universo… Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti…Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23. Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte. Mamá está perfecta y hermosa. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos. Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor. La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida. León Rivera Rodríguez", se lee en el mensaje que compartieron el cantante y la conductora en sus redes.

Nace León, hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.





Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera añoraban la llegada de su hijo

En entrevista con Paty Chapoy, Cynthia Rodríguez reveló que hace unos años congeló sus óvulos, por lo que ella y su esposo Carlos decidieron intentar el embarazo in viltro, el cual les "pegó a la primera": "Nosotros no tenemos un tema de infertilidad, nunca habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado, pero tenía mis óvulos mucho más jóvenes".

La exconductora de "Venga la Alegría", que adelantó quiere tener otro bebé, compartió muchos detalles de su embarazo con sus seguidores en redes, como que Carlos la acompañó a todas las citas con el ginecólogo, mientras que ella estuvo a su lado, como nunca antes, en varios de sus conciertos dentro y fuera de México, en varios de ellos compartieron momentos especiales cuando el cantante de "Te esperaba" se la cantaba en vivo a Cynthia y su hijo.

Esta semana, la pareja vivió un momentos muy especial cuando Carlos le cantó a su esposa el tema "Te esperaba" vía videollamada desde España, detalle que provocó que Rodríguez se conmoviera hasta las lágrimas.