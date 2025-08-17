En 2002, cuatro adolescentes del Elite Way School en Buenos Aires desafiaban las reglas, se resistían a obedecer ciegamente a los adultos y encontraban en la música un refugio de identidad y libertad.

“Rebelde Way”, una serie creada por Cris Morena (Casi Ángeles y Alma Pirata), se convirtió en un fenómeno global: se transmitió en más de veinte países y dio origen a Erreway, la banda integrada por Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo.

Con apenas tres discos, “Señales”, “Tiempo” y “Memoria”, el grupo vendió más de 5 millones de álbumes en total, según mencionó el Diario Libre. Su música marcó a toda una generación que encontró en sus letras un eco de sus propias rebeldías.

Un día antes del show principal, un grupo de seguidores se reunió afuera del hotel para darles una serenata con mariachi, recordándoles que el vínculo con México estaba más vivo que nunca. Después de más de dos décadas, Erreway finalmente llegó a México.

¿Qué canciones interpretó Erreway en México?

22 años después, el éxito del grupo se reescribió en México. Por primera vez, Erreway pisó un escenario en el país y lo hizo frente a un público que nunca dejó de escucharlos y esperarlos.

El telón del Pepsi Center se abrió con “Vamos a girar”. El público respondió de pie, consciente de que estaba presenciando un momento que parecía imposible. El show continuó con “Rebelde Way” y “Memoria”, seguidas de “Sólo sé”, “Que estés” y “Dame”.

Más tarde llegó un homenaje inesperado con “Vamos al ruedo”, de Los Abuelos de la Nada, que encendió el recinto.

“Acá era impensado. Estamos acá en el salón de ustedes. Uy, mamá, prende la grabadora”, dijo Felipe Colombo, visiblemente conmovido hasta las lágrimas. Poco después confesó, tras interpretar “Te soñé”: “No pensé que se la supieran… y ustedes la cantaron entera”.

Benjamín Rojas tomó el relevo con “Mi vida” y luego Camila Bordonaba volvió al frente con “Vivo como vivo”. Más tarde, clásicos como “Me da igual”, “Dije adiós”, “Amor de engaño”, “Dos segundos” y “Aún ahora” fueron interpretados en versión acústica, en un tono íntimo que parecía una reunión familiar.

“Durante muchos años, más de 20, hubo un lugar hermoso donde hacíamos música, jugábamos, nos divertíamos… la casa de Willy Lorenzo. Esta noche, quiero que esto sea como entrar a esa sala con todos ustedes”, rememoró Colombo.

Aunque el recinto no estaba lleno, la energía del público cubrió los asientos vacíos. Los fans llegaron con las coreografías aprendidas al detalle, cantaron cada verso y sorprendieron a la banda con su entrega.

Erreway arma la fiesta en México

En “Para cosas buenas”, los integrantes salieron con máscaras de luchadores, un guiño directo a México. Y cuando sonó “Inmortal”, el público estalló al verlos portar la camiseta de la Selección Nacional.

Los tres gritaron varias veces “Viva México” y se entregaron por completo a su público, revelando además cuánto disfrutan estar en la capital del país.

“Camila, hermana, ya eres mexicana”, se escuchó en todo el recinto, emocionando a Bordonaba, que no pudo contener las lágrimas tras décadas de ausencia.

¿Qué sorpresas hubo en el concierto de Erreway en CDMX?

Uno de los momentos más emotivos llegó con la aparición inesperada de Luisana Lopilato, la inolvidable Mía Colucci. Aunque no forma parte de la gira por su apretada agenda profesional, la actriz grabó un video que se proyectó en las pantallas gigantes.

“¿Se pensaron que me iba a perder este momento tan especial? Imposible”, dijo Lopilato en el mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Les quiero agradecer, gracias y más gracias por este momento tan lindo. Por acompañar a mis amigos, por tantos años de espera. Que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague”.

Pidió apagar las luces del estadio para que todos encendieran las linternas de sus celulares y gritaran al unísono “Erreway”, en un gesto que reforzó la complicidad con la banda.

¿Cuál fue el setlist de Erreway en el Pepsi Center WTC?

El repertorio recorrió clásicos como “Asignatura pendiente”, “Que se siente”, “Bonita de más”, “Resistiré” y “Sweet Baby”, hasta cerrar con “Tiempo”, “Será de Dios” y “No estés seguro”.

Durante “Para cosas buenas”, Camila, Felipe y Benjamín bajaron para saludar a los fans de primera fila, confirmando la cercanía que siempre caracterizó a Erreway.