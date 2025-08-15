En 2002, cuatro adolescentes de un internado de élite en Buenos Aires desafiaban a la autoridad, rompían las reglas y hacían de la música un refugio y un acto de resistencia. Rebelde way, la serie creada por Cris Morena, se convirtió en un fenómeno global, que se transmitió en más de una veintena de países y vendió cerca de dos millones de discos gracias a la agrupación musical que surgió dentro de la trama: Erreway.

“La rebeldía sigue siendo la misma, solo que ya no es a golpes como cuando éramos adolescentes. A cada edad le toca su propia forma de resistir”, dice Camila Bordonaba en entrevista.

En la ficción cobró vida: Marizza Pía Spirito, Mía Colucci, Manuel Aguirre y Pablo Bustamante formaron un grupo para perseguir sus sueños a escondidas del colegio y de sus familias.

Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas vivían una gira tras otra, acumulaban discos de platino y llenaban estadios en Argentina, España, Italia y otros países.

La frase que abría la telenovela, “la rebeldía continúa”, se convirtió en identidad para toda una generación que se identificó con los protagonistas.

“Para mí, la rebeldía hoy es soltar cargas, romper preconceptos y compartir esa energía con las generaciones más jóvenes, que también libran sus propias batallas”, dice Felipe Colombo.

Hoy, a más de veinte años de que esa revolución se manifestó con el Juntos otra vez tour, la quinta gira de la banda y la primera desde 2006, revive esa época.

Con tres de sus cuatro miembros originales el grupo se reencuentra con sus fans. Para Felipe Colombo, nacido en México, pero criado en Argentina, es un momento de gran carga emocional.

“Es uno de esos regalos que te da la vida sin que los pidas. Voy con un equipo que amo, con un show del que estoy orgulloso, a un país del que me fui y al que vuelvo encantado, además nos sorprendió lo fuerte que nos pegan ahora algunas letras que antes pasábamos de largo”, dice el hijo del primer actor, Juan Carlos Colombo.

Mañana, el Pepsi Center de Ciudad de México será una de las paradas más esperadas para la banda que actualmente visita distintas ciudades.