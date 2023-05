Fernanda Castillo y Natalia Tellez festejarán su segundo 10 de mayo

En el mundo del espectáculo el Día de las madres también es uno de los festejos más importantes del año. En esta celebración los famosos encuentran una oportunidad para celebrar la labor de quienes se esfuerzan todos los días por el bienestar de sus hijos.

Para algunas actrices esta tarea es complicada porque es una faceta que demanda mucho tiempo, sin embargo sus ocupaciones a nivel profesional también suele requerir largas jornadas. Sin embargo muchas de ellas no han querido perderse esta oportunidad y hoy agradecen ser mamás incluso en la etapa más difícil, cuando los hijos aún son bebés que dependen completamente de ellas.

Tal es el caso de Fernanda Castillo y Natalia Tellez, dos actrices que dieron a luz en el año 2020 y que hoy nos cuentan cómo celebrarán, de manera extraordinaria este día.

Fernanda Castillo festejará su segundo año como madre del pequeño Liam, de 2, pero será muy al estilo de una mamá actriz, pues con tantos proyectos no le dio tiempo de hacer un plan específico.

“Voy a visitar a mi mamá y no tengo nada planeado en particular, estar con mi hijo y disfrutarlo”, contó la actriz,

Para ella, coordinar espacios de tiempo personal es doblemente difícil pues su pareja, Erik Hayser también es actor y este mes se encuentra grabando un nuevo proyecto, por lo que él mismo improvisará, según reveló.

“Ellos me visitarán un ratito en el set y después quizá vamos a comer, le voy a dejar algunos regalos sorpresas a Fer, pero nada más”, detalló el actor.

Lee también: Critican a Alejandra Guzmán por exhibir estado de Silvia Pinal en foto: "Déjenos con la imagen de diva"

Natalia Tellez ahora sí va a celebrar el Día de las madre

Mientras que Natalia Tellez está entusiasmada por vivir su primer diez de mayo con intensidad, pues aunque este será el segundo año que comparte con su hija Emilia, reconoce que la primera vez no pudo disfrutarlo porque la pequeña apenas tenía tres meses de nacida, pero ahora lo disfrutará junto a su pareja Antoni, Emilia y su mascota Güero.

“Este es el verdadero Día de la madre para mí, porque ya he sido mamá mucho más que en el primero que viví, no sé cómo me festejarán pero seguramente estarán mis tres amores”, dijo entusiasmada la actriz.

La conductora de "Netas Divinas" dijo que incluso ahora se siente preparada para dar un consejo a quienes este año experimentarán la celebración como mamás primerizas

“Que tengan una red de apoyo fuerte, que nunca suelten a sus amigas, hermanas, que para que las apoyen y las entiendan”, recomendó.

Lee también: Luis Miguel comparte conmovedora foto con su madre Marcela Basteri