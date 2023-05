Critican a Alejandra Guzmán por exhibir estado de Silvia Pinal en foto: "Déjenos con la imagen de diva"

Alejandra Guzmán celebró por todo lo alto el Día de las Madres, en redes sociales compartió un par de fotos en las que aparece con su madre, la primera actriz Silvia Pinal, y aunque esto no tiene nada de polémico, muchos cibernautas han mostrado su inconformidad por las fotos que la cantante subió, pues aseguran que no deberían exhibirla en "ese estado de salud".

No es la primera vez que este debate se suscita con la primera actriz, pues cuando protagonizó la obra de teatro "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!", se desató la polémica porque aparecía en silla de ruedas, cosa que disgustó a sus fans, quienes junto con algunos medios, hicieron un llamado para que no se expusiera de esta manera a la primera actriz.

En redes, la Pinal mayor suele aparecer en publicaciones con sus hijos, sobre todo con Alejandra, quien presumió unas fotos con ella en Acapulco el pasado mes de marzo, donde doña Silvia apareció disfrutando del sol y la alberca.

Fotos de Silvia Pinal divide opiniones

Muchos seguidores de Silvia Pinal no tomaron a bien la publicación de su hija Alejandra, quien celebró el Día de las Madres con la que ella llama "La número uno", es decir, su madre Silvia Pinal.

En las instantáneas, la actriz de 94 años aparece sentada junto a Alejandra y Enrique, luce sonriente y apapachada por sus hijos, sin embargo, para varios cibernautas se ve cansada y no es su mejor foto como para que circule en redes: "¡Qué barbaridad verla así! Déjenos con la imagen de Diva".

Alejandra Guzmán publica foto con su madre y su hermano Enrique. Foto: Instagram Alejandra Guzmán.

Otros usuarios comentan que no tiene nada de malo la publicación de Alejandra, sino al contrario:

"Por qué salen con sus cosas de 'no la expongas', ella está orgullosa de su mamá y siendo la señora Silvia Pinal, en su vejez plena, se ve hermosa, el cuerpo ya no es el mismo y no tenemos de qué avergonzarnos en esa etapa, ni avergonzarnos de nuestros padres, la decadencia es una parte de la vida, así como no ocultamos cómo babea un bebé, la vejez de los padres también nos debe parecer igual de tierna y por qué no simpática", opino un cibernauta.

Las críticas también se refieren al supuesto robo que sufrió Silvia Pinal por parte de su propio hijo Luis Enrique, el cual fue destapado por una revista que compartió audios donde Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique, revela cómo habrían saqueado parte de las riquezas de la actriz.