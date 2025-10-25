Felicia Mercado se va de "Las estrellas bailan en Hoy", el reality de Televisa en el que competía junto a Jordan Mendoza, quien no sabía de la decisión de la actriz hasta el momento que ella lo hizo público frente a todos sus compañeros, razón por la que ha recibido muchas críticas en redes.

Para muchos, los 33 años de diferencia entre ellos sí pesó al final, pues la actriz, de 65 años se retira del reality con un par de lesiones, mientras que el actor de Jordan Mendoza, de 32 años, desea seguir en la competencia.

Felicia anunció que se retiraba de la competencia por cuestiones de salud, lo hizo después del último baile que tuvo con Jordan; después, compartió un comunicado en el que detalló que ese malestar físico no la dejaba continuar con los ensayos ni con la competencia.

"Por este conducto deseo informarles que por motivos de salud he tomado la difícil decisión de retirarme del programa, durante las últimas semanas se ha enfrentado lesiones físicas especialmente en la espalda y mi costado derecho que han limitado mi capacidad para continuar con los ensayos y presentaciones", se lee.

La actriz aseguró que su salida se dio respetando el formato que la producción le indicó.

Mi salida del programa se dio de común acuerdo con la producción con quienes mantuve siempre una comunicación abierta respetuosa. De acuerdo a las instrucciones recibidas fue formato acordado con la producción para realizar mi salida, esto con el fin de no contrapuntear ni contradecir las instrucciones y contenido del marco del programa".

Mercado enfatizó que se enfocará en su recuperación, y que no iba a poder continuar si no estaba al cien.

"Esta decisión fue tomada pensando en mi bienestar y no afectar el desempeño de mi compañero de baile Jordan, ahora me enfocaré en mi recuperación y en continuar compartiendo mi pasión por la actuación con todos ustedes".

Felicia Mercado en "Las estrellas bailan en Hoy", donde Jordan Mendoza era su pareja de baile.

Critican a Felicia Mercado por haber aceptado entrar al reality

En redes sociales muchos no tomaron a bien la decisión de la actriz Felicia Mercado, de salir de "Las estrellas bailan en Hoy", pues aseguran que entonces no debió de haber aceptado entrar, pues es sabido de las exigencias físicas y mentales que requiere la competencia; piensan que es injusto que ahora Jordan quede en la incertidumbre.

"Cero profesionalismo preciosa. Y tuviste que hablar con tu pareja antes". "Muy irresponsable su comportamiento, tenía que hablar antes con su compañero, irresponsable". Debiste hablar con la producción y pedir por favor que le dieran la oportunidad a Jordan de participar con una buena pareja y no dejar que lo eliminaran así, el no se merecía esa descordialidad de parte tuya ni de la producción, entiendo que fue por problemas de salud pero de igual manera al no infórmale a tu pareja y compañero de baile se me hizo muy injusto el estaba triste en shock y eso a mí en lo personal como público me dolió y me dio muchísimo coraje porque él se quería quedar y se estaba esforzándose". "Fue una injusticia pobre Jordan y la señora no es profesional al contrario es una soberbia y mal educada", se lee.

Felicia Mercado respondió varios de los comentarios que generó un video en el que informa que se retira del reality, después, aclaró:

"Sé que tienen su punto de vista y es muy respetable mi intención nunca fue afectar a Jordan, no se le comento porque fueron instrucciones de producción pero sí lo apoyé por eso me quedé con él a hacer el último baile para que el público con sus votos pudieran rescatarlo y él continuara con el proyecto pero ya eso no estaba en mis manos si no en las del público", indicó.

Jordan y Felicia se convirtieron en la primera pareja eliminada de "Las estrellas bailan en Hoy".

