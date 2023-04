Paola Durante y Lorena Herrera, las famosas que requirieron corrección por mal uso de polímeros

Apenas este año Alejandra Guzmán fue dada de alta por su doctora luego de más de una década de sufrimiento por los polímeros que le inyectaron como parte de un tratamiento estético. La personalidad de " Acapulco Shore ", Manelyk también se retiró los polímeros para aumentar sus glúteos previendo una situación negativa para su salud.

Uno de los cirujanos de las famosas, el Dr. Gama, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL que en su carrera le ha tocado hacer varios procedimientos correctivos con estas personalidades del espectáculo, quienes en esta presión de la industria o deseo propio por tener cierta apariencia, recurren a médicos que les hacen promesas inalcanzables.

“Me toca corregir lo que han dejado mal otros médicos, nosotros reparamos lo que les prometen milagros, yo no miento”, comentó, y agregó algunos de los casos que le ha tocado atender.

“A Paola Durante la atendí cuando pasaba por un problema de polímeros, fue a Colombia y fue una mala cirugía. le pusieron unos implantes donde no se los tenían que poner, se le salieron en el aeropuerto y llegó aquí mal y me dijo que la ayudara, le dije que sí, pero que nos íbamos a tardar, nos aventamos un año, pero quedó bien, está ella retirada del medio y hoy veo a una mujer tranquila, con mucha paz”, comentó.

Ambos hicieron una campaña en contra de los polímeros, con énfasis en la comunidad LGBT, que dijo, es la más vulnerable

“Con Carla Gascón (trabajamos) toda la feminización facial, una liposucción para que se viera con más cintura, y con Lucía Méndez estuvimos hace años, ella fue una de mis impulsoras en el medio, tengo que decirlo, estoy muy agradecido con ella. A Lorena Herrera la hemos ayudado con el tema de los polímeros en labios”.

El 18 de marzo pasado, Sabrina Sabrok se sometió a un procedimiento estético para tener “Foxy eyes”, la tendencia actualmente, un procedimiento que duró aproximadamente 30 minutos con anestesia local. Antes de esto, Sabrok había pasado por un proceso de parálisis facial.

“Ya quería hacerme esto, pienso que los ojos rasgados son súper sexys; literal me jalaron los ojos y me los dejaron súper estirados, rasgados como los orientales. El doctor Mujica hizo muy buen trabajo, me sentí súper segura y en buenas manos, después de la mala experiencia que tuve con la parálisis facial, les puedo decir a todas las personas que se realicen alguna cirugía que siempre vayan con profesionales y médicos certificados, porque a veces por hacer las cosas sin saber cortemos riesgos”, dijo a través de un comunicado

El doctor Gama comentó que siempre que se recurrer a cualquier procedimiento, se tiene que identificar las posibles red flags de los lugares.

“Yo siempre les digo que no sea un consultorio virtual, que exista la dirección, conocerlo, si no hay clic no va a fluir, eso es lo primordial, y las recomendaciones de boca en boca”.

Paola Durante y Lorena Herrera, las famosas que requirieron corrección por mal uso de polímeros

Los médicos, asegura, también deben aprender a decir que no cuando los y las pacientes les piden cosas que no son posibles.

“Hay que saber decir que no, cuando me piden una manga gástrica, les mando con especialistas, cuando la nariz viene muy mal les mando con especialistas. No juegues a ser dios, por eso mismo muchas del espectáculo me he ganado esa confianza, porque les hablo con la verdad”.

En cuanto a hombres, ha trabajado con personalidades como Alejandro Tomasi.

“Llegó conmigo con una mala aplicación de ácido hialurónico, se la pudimos revertir y su piel se ve espectacular, tú lo ves y es igual que en 'El Manantial', la piel la tiene igual, nosotros pudimos aportar y reparar esta cuestión”.

