Brandon Scott Jones construye a Isaac, su personaje gay en la serie de comedia Ghosts, que estrena su cuarta temporada por Universal+, más allá del humor, exponiendo lo que significaba “ser hombre” en el pasado y lo que eso implica en la actualidad.

El actor explica que personifica a un fantasma atrapado en una mansión, un hombre enfrentado a sus propias ideas, intentando entender por qué aquello que definía su identidad antes, hoy resulta insuficiente.

“Es un personaje que creía que tenía que ser de cierta manera porque así se construía un país. Son 250 años de ideas que ahora intenta procesar en poco tiempo. Tiene que entender que está bien que la sociedad haya cambiado. Está tratando de adaptarse al mundo moderno”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

La serie sigue a Samantha y Jay, una pareja que hereda una antigua propiedad con la intención de convertirla en un lugar de hospedaje.

Esa idea de negocio pronto se transforma, pues descubren que la mansión está habitada por fantasmas de distintas edades y épocas.

“Él (Isaac) era idealista y creía en lo que defendían en ese momento, aunque ni siquiera él se beneficiara de esos conceptos. Con el tiempo, ya como fantasma, ha visto cómo ese país creció, y ahora empieza a cuestionarse si algunas de las decisiones que tomaron los padres fundadores realmente fueron las mejores”, continúa el actor estadounidense.

En los nuevos episodios la relación entre Isaac y Nigel se hace uno de los puntos centrales, no solo como un romance, sino como algo que rompe lo que su personaje representaba.

Dos hombres de bandos opuestos, formados en una época (la Guerra de Independencia de EU) en la que una relación entre dos hombres no tendría lugar, ahora conviven replanteándose lo que entienden por amor, identidad y pertenencia.

“Al final de la tercera temporada, Isaac lo deja en el altar. Es divertido pensar en algo como romper con alguien, pero estar atrapado con esa persona por la eternidad en el mismo lugar. La idea de ‘vivir con tu ex’ se vuelve muy graciosa”, dice el actor sobre Ghosts y sus nuevos capítulos, ya disponibles por Universal+.

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