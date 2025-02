Lo que en un principio eran mensajes de cariño de sus fans, terminaron por convertirse en reclamos y hasta fuertes ataques hacía Shakira y todo por la reciente cancelación de su concierto en Medellín, como parte de su tour mundial "Las mujeres ya no lloran".

La barranquillera se presentaría este próximo 24 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot; sin embargo, hace unas horas anunció que el show no se iba a llevar a cabo, noticia que no fue muy bien recibido para todos aquellos que ya tenían sus boletos.

"Mi gente de Medellín, lamento mucho no poderme subir al escenario y cantar para ustedes, con las ganas que tenía. Lamento mucho el inconveniente, especialmente para quienes han viajado", escribió en un comunicado que lanzó en redes sociales.









La intérprete de "Antología" no dio detalles sobre la cancelación, aunque sí explicó que la situación estaba completamente fuera de su control y del de su equipo.

Pese a que prometió a su público que reprogramaría el espectáculo, las protestas no se hicieron esperar. Varios usuarios hicieron uso de las plataformas digitales para expresar su descontento por la poca anticipación y falta de empatía.

"Increíble que una artista de esa magnitud y con más de cuatro días para poder resolver, no resuelva nada", "Una artista de tu calibre no puede hacernos esto. Qué decepción", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres cancelan.", "No creo que a los que gastaron para ir a verte estén muy felices, es una gran falta de respeto", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Incluso, hay quienes le han pedido que regrese a casa si no se siente lista para cumplir con la agenda que su propia oficina programó, pues no creen en sus explicaciones:

"Ya había rumores de que el concierto en Medellín se cancelaba, antes que hubiese daños en el montaje. Todo muy raro" " A Shakira se le está complicando cumplir una gira tan apretada y las excusas son muy tontas", "A Shakira le está quedando grande tantos conciertos", "Lima y ahora Medellín, algo está pasando con tu equipo de trabajo, proveedores, contratistas, esto no es normal".

Por su parte, la empresa encargada del evento explicó que el concierto fue suspendido por los severos daños que presentó una estructura que formaba parte del escenario, durante el montaje

"El techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad del artista, su staff y, lo más importante, la del público".

Hasta el momento, Shakira no ha hablado sobre cuándo podría reprogramar el concierto; sin embargo, esta es la segunda fecha de la gira que tiene que ser cancelada. Hace apenas unos días, suspendió su segundo espectáculo en Perú, debido a un cuadro abdominal.

