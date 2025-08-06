Más Información

Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México arrancará con Ópera-Cinema y estrenos internacionales

¿Quién hay ahí dentro cuando tu padre ya no te reconoce?, la pregunta que detonó "Madre de corazón atómico"

PRI cuestiona el nuevo reglamento interior de la Secretaría de Cultura federal

Museo Dolores Olmedo reabrirá para el Mundial de Futbol de 2026

INBAL recupera placa dañada de José Guadalupe Posada para hacer dictamen

A sólo un clic, el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint

Una mezcla de sonidos, entre el clásico “Llévele, llévele” de los vendedores ambulantes y el tema “Felices los cuatro" dio la bienvenida a los fans de a la primero de los tres conciertos que ofrecerá en la Ciudad de México.

Después de dos años de ausencia, el cantante colombiano regresa al país como parte de su gira +Pretty +Dirty, con la que hará un recorrido por sus más grandes éxitos.

Los alrededores del Palacio de los Deportes se llenaron con la imagen del colombiano, lo mismo aparecía en pósters, que en playeras, tazas, botones, vasos y estampitas que lo retrataban como el santo del reaggaetón: San Maluma.

Entre el mar de gente que se dio cita para ver al "Pretty Boy" en vivo, destacaba las historias de sus más seguidores más fieles, como la de Sofía, una joven que ya esperaba con ansias el arranque del show.

Aunque no es una gran conocedora del género urbano, admitió que Maluma es uno de sus cantantes favoritos y tras enterarse de su visita a México, no dudó en aguantar las interminables filas virtuales con tal de cantar, en vivo, "ADMV", la canción que más le gusta.

Por su parte, Luis y Mariana, una pareja de esposos, retrataron a la perfección la conexión que el intérprete ha forjado con su público mexicano, sobre todo tras incursionar en el género regional; una de las razones por las que, según dijo, Luis accedió a acompañar a su amada esta noche.

Entre los asistentes que, poco a poco, fueron llenando las gradas del domo de cobre resaltaron las jóvenes; incluso algunas adolescentes que iban acompañadas por sus padres, con la única ilusión de pasar una noche inolvidable y, por qué no, darse un taco de ojo.

Ya rondando la hora de arranque, aquellos despistados que se quedaron comprando souvenirs, bebidas o que llegaron tarde corrían a ocupar sus asientos, mientras el resto del público coreaba un pegajoso: "¡Maluma, Maluma!".

