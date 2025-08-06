Una mezcla de sonidos, entre el clásico “Llévele, llévele” de los vendedores ambulantes y el tema “Felices los cuatro" dio la bienvenida a los fans de Maluma a la primero de los tres conciertos que ofrecerá en la Ciudad de México.

Después de dos años de ausencia, el cantante colombiano regresa al país como parte de su gira +Pretty +Dirty, con la que hará un recorrido por sus más grandes éxitos.

Los alrededores del Palacio de los Deportes se llenaron con la imagen del colombiano, lo mismo aparecía en pósters, que en playeras, tazas, botones, vasos y estampitas que lo retrataban como el santo del reaggaetón: San Maluma.

Lee también Maluma en la CDMX; cómo llegar, setlist y todo lo que debes saber de sus conciertos

Entre el mar de gente que se dio cita para ver al "Pretty Boy" en vivo, destacaba las historias de sus más seguidores más fieles, como la de Sofía, una joven que ya esperaba con ansias el arranque del show.

Aunque no es una gran conocedora del género urbano, admitió que Maluma es uno de sus cantantes favoritos y tras enterarse de su visita a México, no dudó en aguantar las interminables filas virtuales con tal de cantar, en vivo, "ADMV", la canción que más le gusta.

Por su parte, Luis y Mariana, una pareja de esposos, retrataron a la perfección la conexión que el intérprete ha forjado con su público mexicano, sobre todo tras incursionar en el género regional; una de las razones por las que, según dijo, Luis accedió a acompañar a su amada esta noche.

Entre los asistentes que, poco a poco, fueron llenando las gradas del domo de cobre resaltaron las jóvenes; incluso algunas adolescentes que iban acompañadas por sus padres, con la única ilusión de pasar una noche inolvidable y, por qué no, darse un taco de ojo.

Ya rondando la hora de arranque, aquellos despistados que se quedaron comprando souvenirs, bebidas o que llegaron tarde corrían a ocupar sus asientos, mientras el resto del público coreaba un pegajoso: "¡Maluma, Maluma!".

Lee también De Maluma a Los tigres del Norte; la cartelera musical para este mes de agosto