La falta de pensión alimenticia, la violencia contra las mujeres, la desigualdad y las fallas en el acceso a la salud fueron algunos de los temas que figuras del espectáculo visibilizaron este 8 de marzo, ya fuera en las calles o a través de sus redes sociales.

La cantante Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, habló sobre la falta de pensión alimenticia, tema que también aborda en su canción “La pensión”. Tras su divorcio de Patricio de la Peña, con quien tiene dos hijos, ha señalado que él no ha contribuido a su manutención, por lo que ella asume la mayor parte de los gastos.

“Puede parecer una canción divertida, pero habla de algo muy serio: en México, siete de cada 10 madres solteras no reciben pensión alimenticia. Yo sé lo que eso significa, porque también me ha tocado sacar adelante a mis hijos prácticamente sola”, explicó la exOV7 en redes sociales.

Kenny Avilés, vocalista de Kenny y Los Eléctricos, también compartió en una reflexión sobre su trayectoria dentro del rock mexicano.

“No ha sido fácil que creyeran en mí desde mis inicios, como si por ser mujer mi voz quedara invalidada. Todas merecemos estar seguras”, escribió la intérprete, quien suma más de cuatro décadas de carrera.

En la Ciudad de México, la actriz Regina Blandón, conocida por su postura feminista y activismo social, también se sumó a la movilización. Compartió una foto acompañada de la frase “Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”, verso de “Canción sin miedo”, de Vivir Quintana.

En Chihuahua, la actriz y guionista Eréndira Ibarra colocó en el centro una estampa con el nombre de la activista Marisela Escobedo, asesinada en 2010 mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija, Rubí.

También participó la creadora Priscila Arias, La Fatshionista, quien marchó acompañada de médicas a favor del acceso a la salud.