Más Información

Exhiben fotos callejeras hechas por mujeres

Exhiben fotos callejeras hechas por mujeres

Oscar Wilde contra el mandato social

Oscar Wilde contra el mandato social

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

Libro muestra el acervo cultural de la Universidad Panamericana

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

MUAC se disculpa por altercado ocurrido en sus oficinas durante protesta; acusan presunto acoso laboral, discriminación y pagos atrasados

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

Las derrotas de Pumas y América en los memes de la semana

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

"El Estado socialista cubano ha determinado cómo tienes que vivir”: entrevista a Leonardo Padura

La falta de pensión alimenticia, la violencia contra las mujeres, la desigualdad y las fallas en el acceso a la salud fueron algunos de los temas que figuras del espectáculo visibilizaron este 8 de marzo, ya fuera en las calles o a través de sus redes sociales.

La cantante Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, habló sobre la falta de pensión alimenticia, tema que también aborda en su canción “La pensión”. Tras su divorcio de Patricio de la Peña, con quien tiene dos hijos, ha señalado que él no ha contribuido a su manutención, por lo que ella asume la mayor parte de los gastos.

“Puede parecer una canción divertida, pero habla de algo muy serio: en México, siete de cada 10 madres solteras no reciben pensión alimenticia. Yo sé lo que eso significa, porque también me ha tocado sacar adelante a mis hijos prácticamente sola”, explicó la exOV7 en redes sociales.

Kenny Avilés, vocalista de Kenny y Los Eléctricos, también compartió en una reflexión sobre su trayectoria dentro del rock mexicano.

“No ha sido fácil que creyeran en mí desde mis inicios, como si por ser mujer mi voz quedara invalidada. Todas merecemos estar seguras”, escribió la intérprete, quien suma más de cuatro décadas de carrera.

En la Ciudad de México, la actriz Regina Blandón, conocida por su postura feminista y activismo social, también se sumó a la movilización. Compartió una foto acompañada de la frase “Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”, verso de “Canción sin miedo”, de Vivir Quintana.

En Chihuahua, la actriz y guionista Eréndira Ibarra colocó en el centro una estampa con el nombre de la activista Marisela Escobedo, asesinada en 2010 mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija, Rubí.

También participó la creadora Priscila Arias, La Fatshionista, quien marchó acompañada de médicas a favor del acceso a la salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Indirecta a Nodal Reviven video de Bad Bunny en el que exige ‘pagar la pensión’ y ‘cuidar a sus hijos’. Foto: Tomada de @danielagonzalez7124 / EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Paga la pensión y cuida a tus hijos”: resurge video de Bad Bunny y en redes lo vinculan con Nodal

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”. Tomada de TikTok @angelaaguilar_ / Instagram @yoamandamiguel

Tras rechazo de Amanda Miguel, reviven video donde Ángela Aguilar confiesa que su canción favorita es “Él me mintió”

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan las críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?". Foto: Captura de pantalla TikTok Ferg Cortez / Rafarecoditos

Rafael González, vocalista de Banda Recoditos, se defiende tras acusaciones de violencia contra su pareja y explotan críticas: "¿Ahora tú eres la víctima?"

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara arrasa y ‘roba miradas’ con corset de cuero de impacto en París

[Publicidad]