Tras largas horas de espera, los cuerpos de Berenice Giles y Miguel Ángel Hernández fueron finalmente entregados a sus familias para ser velados. Ambos perdieron la vida el pasado fin de semana durante el Festival AXE Ceremonia 2025, en un hecho que ha dejado consternados a muchos.

Hoy lunes 7 de abril, en las oficinas de Gayoso, familiares, amistades y colegas del gremio artístico y musical se reunieron para rendir homenaje a Berenice, una fotógrafa que por años documentó la escena cultural y musical del país. Su partida ha dejado un profundo vacío entre quienes la conocieron.

Una amiga cercana, que prefirió mantener el anonimato por respeto a la familia, compartió un testimonio que refleja la conmoción que ha dejado su muerte:

“Ayer en el festival ya no pudimos vernos porque llegué tarde, no tenía señal y no hubo forma de comunicarme con ella hasta que me marcaron para avisarme. Me fui al hospital y ahí estaba uno de sus tíos y representantes del festival, pero no supimos qué tanto le dijeron a su familia. También estaba el encargado de Mr. Indie y varios amigos de la escuela, todos llegamos lo más rápido que pudimos”, recuerda.

La tragedia ocurrió alrededor de las 17:00 horas del sábado, mientras se presentaba Meme del Real, integrante de Café Tacvba. De acuerdo con reportes del IMSS Bienestar, las víctimas fueron trasladadas al Hospital General Dr. Rubén Leñero, pero ya no contaban con signos vitales. El impacto de una estructura decorativa les causó traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas.

Pese a la gravedad del accidente, el festival continuó sin interrupciones. La ausencia de información oficial generó incertidumbre entre los asistentes. No hubo anuncios ni comunicados inmediatos por parte de los organizadores; fue hasta cerca de las 18:00 horas cuando la noticia comenzó a circular en redes sociales, mientras el evento seguía en marcha.

Pasaron más de ocho horas antes de que el Festival AXE Ceremonia emitiera un comunicado. Fue hasta la 1:33 de la madrugada del domingo que, a través de redes sociales, los organizadores confirmaron el fallecimiento de dos personas, sin proporcionar mayores detalles.

Respecto a la familia de Berenice, se sabe que su madre se encontraba fuera del país y que sus padres estaban en Aguascalientes. Su círculo cercano ha optado por guardar distancia y acompañar el proceso de duelo con respeto:

“No he querido preguntar mucho por sus papás… Hay gente que prefiere esperar a que la familia decida hablar. Ayer que los vi, saludé, pero no quiero que se malinterprete como si fuera por chisme. Solo queremos estar disponibles si necesitan algo”, comentaron a EL UNIVERSAL.

El silencio institucional y la falta de protocolos encendieron la indignación. La tarde del domingo, jóvenes realizaron una protesta en las inmediaciones del Parque Bicentenario. Con flores, velas y pancartas, rindieron tributo a Berenice y Miguel, ambos egresados de la FES Aragón, y exigieron justicia. Se prevé que a lo largo de la semana haya más movilizaciones convocadas por periodistas y fotógrafos.

Varios medios de comunicación acudieron al lugar del velatorio de Berenice, donde se espera que a lo largo del día se sumen más personas cercanas para acompañarla. Una misa en su honor se celebrará a las 7 de la noche. En cuanto a Miguel, se ha informado que será velado en su casa, en Iztapalapa.

