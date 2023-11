Familia de Michael Chiarello, juez de "Top chef", nunca sabrá qué desató la reacción alérgica por la que murió

En octubre pasado, se dio a conocer la noticia de la muerte del chef Michael Chiarello, uno de los jueces del programa de cocina "Top chef" sin que se revelaran todos los detalles que lo llevaron a perder la vida, pero ahora es su representante el que contó que fue una reacción alérgica la que desató el shock anafiláctico por lo que fue llevado al hospital, sin embargo, destacó que el parte médico no pudo detectar qué tipo de sustancia fue la que originó la alergia, por lo que estimó que tal vez su familia nunca llegué a saber con exactitud que lo provocó.

Chiarello fue un chef muy exitoso y reconocido en la televisión estadounidense, luego de su participación en múltiples programas culinarios y colaboró con cuatro canales de cable, en los que se llegó a transmitir "Easy Entertaining With Michael Chiarello", show donde daba a conocer sus mejores recetas, características por platillos californianos a los que agregaba ingredientes provenientes de Italia, debido a sus raíces, todo esto le valió el título del "mejor chef del año" por la revista "Food & Wine" en 1985.

Pero no fue sino hasta que fue invitado a participar en "Top Chef" como uno de sus jueces, que Chiarello se ganó el amor del público debido al gran carisma que demostró que tenía dentro del show, así como su buen desempeño como concursante en "Iron Chef VIP" competencia en la que obtuvo el cuarto lugar.

Fue así que su fallecimiento causó consternación luego de que su familia publicara un comunicado el 6 de octubre, en donde lamentaban su partida y recordaban la virtuosidad con la que el chef italoamericano se dedicó a la cocina, prácticamente, a lo largo de toda su vida, pues desde que era un pequeño niño soñaba en convertirse en un cocinero reconocido.

En ese momento, la familia Chiarello expresó que Michael permaneció en el hospital Queen of the Valley alrededor de poco más de una semana antes de que muriera, debido a un shock anafiláctico, el que desconocían su por qué, y aunque el cuerpo del chef ya fue sometido a las exámenes correspondientes para conocer cuál fue el alérgeno que su cuerpo rechazo, uno de sus representantes ha declarado como desconocida la sustancia que propició su deceso, pues el parte médico no tuvo resultados exitosos.

"Los médicos no saben qué causó la reacción alérgica, y la familia tampoco, quizás nunca lo sepan”, dijo su representante en una entrevista para "People".

La única información con la que cuentan es que los alérgenos, que también son conocidos como sustancias extrañas ajenas al organismo humano que inducen reacciones hipersensibles al primer contacto, son provocados por picaduras de insectos, especialmente avispas y abejas, o algunos alimentos como cacahuates, nueces, leche y mariscos, como también podrían ser producidos por algunos antibióticos.

