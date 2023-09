Adria Marina desafía a sus sueños en Top Chef VIP

En su día a día y de manera oficial Adria Marina es chef y empresaria, pero con un esfuerzo extra también es juez del reality show de cocina más famoso de Telemundo: “Top Chef VIP”.

Originaria de Tijuana, Adria se ha convertido en un referente de la industria culinaria y es embajadora de la Cocina de Baja California en San Diego. Ella misma ha participado en programas de concurso de cocina y ahora dice, está desafiando todos sus sueños conjuntando varias ocupaciones y facetas.

“Estuve participando en algunos realities, pero no es que haya sido mi finalidad porque para mí el máximo era estar dentro de una cocina, siendo la jefe de cocina y a mí inspirar es lo que me importa, pero ahora como juez me doy cuenta de que es totalmente diferente, porque ellos son los que se cansan, ellos lloran, ellos lo viven y tienen que cocinar y nosotros no estamos estresándonos por ser el mejor, al contrario, los tres jueces trabajamos en equipo”, cuenta.

Pero buscar ser una inspiración no es fácil, a sus 36 años la chef prioriza la organización de sus horarios para poder sacar adelante todos sus proyectos, por una parte el restaurante Georgina y por otro las largas jornadas de grabación en televisión.

“Como mujer dices ‘que padre que me arreglen y conocer gente nueva y comer delicioso, pero las jornadas son cansadas, nuestro llamado empieza a las seis de ma mañana y y terminamos a las ocho de la noche y al otro día igual; a veces entre eso podíamos organizar reuniones de mis negocios, pero además de tu vida normal tienes esto y es super cansado, pero es divertido y si es como un sueño porque estas viviendo otra realidad”, acepta.

Para seguir motivada ella se inspira de la fortaleza de otras mujeres, como su mamá o las madres solteras.

“Entre más grande estás, más entiendes cómo las mamás son echadas para adelante y siempre tratan de tener lo mejor para sus hijos y las mamás solteras tienen que mantener, educar y guiar, ser los buenos y malos de la casa y aunque su hijo esté enfermo tienen que salir a trabajar, esa fuerza me inspira mucho”, dice.

Mucho de ese valor lo reconoce en las celebridades con quienes comparte en esta temporada de “Top Chef VIP S2”, donde hay de todo: desde influencers como Sebastián Villalobos, hasta reconocidos actores como Laura Zapata y Arturo Peniche.

“Verlos trabajando con el mismo fin es impresionante, la cocina quita egos, la cocina une, te exige mostrar lo que eres realmente y que hay cosas que no puedes negar o dejar de recordar, muchas que tienen que ver con la niñez y eso me encanta porque también es inspirador”.

El programa que se transmite actualmente por Telemundo Internacional también tiene en su elenco personalidades como Gaby Spanic, Germán Montero y 15 famosos más.

“Son sueños que puedes cumplir y no sabías que los tenías, el tener el alcance de poder conocer gente que admiras desde que eras pequeña, porque era parte de las costumbres de la casa verlos y ahora descubrir a estas personas siendo ellos, a veces te hace decir: ‘los quiero más siendo ellos mismos’”, señala la chef.

