La gastronomía de Baja California está llena de increíbles sabores, composiciones y personajes que han logrado brillar a nivel internacional con su determinación y travesías a través de la comida, entre ellos se encuentra la chef Adria Marina, cuya carrera sigue en ascenso, por eso aquí te contamos más sobre ella.

La chef Adria Marinoa nació en San Diego, California, pero creció en Tijuana, México. Es conocida por todo el mundo por sus apariciones en los reality shows culinarios de Top Chef México, Master Chef La Revancha, Iron Chef y Top Chef VIP. Además se le conoce en Baja California por contar con tres restaurantes en los cuales mezcla diversas tendencias culinarias.

Trayectoria de la chef Adria Marina

Adria Marina estudió gastronomía en la escuela Culinary Art School de Tijuana, BCS; luego trabajó por 10 años en restaurantes nacionales e internacionales, puliendo sus habilidades con ayuda del chef Javier Plascencia, oriundo de la misma ciudad. Tiempo después abrió dos food truck propios, el Azarosa y Don Ramen que al poco tiempo se volvieron todo un éxito local.

Ambos se encuentran en Telefonica Gastro Park, el primero dentro del food court y cuenta con los mejores desayunos y brunch de Tijuana; mientras que el segundo es considerado un local para degustar platillos japoneses en sus diferentes versiones como la veggie o saludable.

Imagen de Facebook: Adria Marina

Fue hasta el 2018 que abrió el restaurante “Georgina” en Tijuana. Este local sirve platillos tradicionales, con una mezcla de influencias francesas, chinas, sinaloenses, japonesas y más, en un mismo plato. Es un lugar donde la cocina clásica y moderna homenajean a las mujeres aguerridas con la mejor sazón.

En el 2020 fue galardonada con el Premio al Mérito Empresarial Restaurantero, Nemesio Diez Riega, al Joven Empresario Restaurantero, el cual fue entregado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en México.

También recibió el Reconocimiento Marco Beteta (2021-2022) y durante tres años consecutivos se ha encontrado en la Guía Gastronómica Culinaria Mexicana, donde es señalada como una de las mejores.

La gastronomía de Baja California vista por la chef Adria Marina

En entrevista con la chef Adria Marina nos comentó que la gastronomía de Baja California es la unión de varias culturas que se mezclan a la hora de cocinar, ya que la migración ha existido toda la vida y esta región es la frontera más transitada del país.

Adria señala que es una cocina sin reglas, basada solamente en el producto, en lo que hay, y nos menciona que la cocina de Baja California es una mezcla entre diferentes culturas fusionándose en una sola zona, por ejemplo la unión gastronómica de Sinaloa, China, Tabasco y más.

La gastronomía de la mano de la chef Adria Marina

Un platillo inolvidable para la chef Marina es el que te hace recordar la niñez o cuando es la primera vez probando su sabor, y que al mismo tiempo es reconfortante.

En su opinión, cuando se tiene oportunidad de ir a muchos restaurantes a probar comida y te presentan degustaciones de 30 tiempos no los recuerdas, porque son cosas ya probadas por el paladar. Por tal motivo, lo importante en un platillo inolvidable es que genera ese recuerdo en el comensal, que lo conecte con su infancia, lo cual puede ser desde un plato de pasta, un caldo de res con chamorro, las tortillas de maíz, entre otros.

La chef comparte que su inspiración a la hora de crear platillos proviene de una idea inicial basada en una de sus experiencias de viaje, pero con el tiempo va cambiando la receta y termina siendo algo totalmente diferente. "Es ir juntando varias propuestas para hacerlas una sola".

Asimismo, para Adria Marina la gastronomía siempre debe de tener algo de maldad, eso lo dice porque le da sabor a los platillos, por ejemplo, en un taco la cebolla cruda y el picante hacen sentir vivo al comensal, ante tal hecho su cocina se comprende de esos picos de sabor e intensidad.

Actualmente la chef se encuentra en Colombia y es amante de su gastronomía y su gente. Aunque ya conocía un poco ese país, fue hasta el año pasado que laboró en esa región, y si bien en un inicio extrañaba la comida mexicana, esta vez le encantan las propuestas colombianas y se dice feliz al 100 por ciento.

¿Cómo surgió el emprendimiento de la chef Adria Marina?

Adria Marina nos cuenta que sus inicios como emprendedora fue a los seis años vendiendo "cositas", a los ocho años empezó a vender dulces y nos dice que eso de emprender lo traes cuando lo traes y muchas veces surge cuando se es joven y se quiere cambiar al mundo.

Por otro lado, nos comentó que dentro de poco será el quinto aniversario de su restaurante Georgina, el cual tiene un menú corto y cuenta con platillos hechos a base de clásicos como son el pollo rostizado, el ceviche de filete de res, los macarrones al pesto, entre otros.

También nos mencionó que le gusta usar recetas únicas, compuestas por varios elementos que se van modificando para llegar al sabor ideal o preciso, convirtiendo el platillo en algo inolvidable. Eso no se puede obtener si no se hacen uso de buenos productos, hablando de una pasta, si las verduras se encuentran en mal estado no se pueden usar.

Le preguntamos a la chef si tiene algún plan o metas para el futuro y nos señaló que ella siempre vive al día, le vaya bien o mal se encuentra dedicada a trabajar al cien, nunca planea las cosas, ya que se han dado poco a poco.

En sus primeros emprendimientos, que fueron los food truck, cometió muchos errores, los cuales fue cambiando, como verlos gigantes y hacer cocina super compleja, con productos super caros que vendía a bajos costos, llevando todo esto a endeudarse por no darse cuenta de dónde se encontraba.

La experiencia de Adria Marina en los reality shows

Marina ha participado en algunos reality shows de gastronomía como lo son Top Chef, Iron Chef México, Top Chef VIP, entre otros.

La chef nos señala que cada uno es diferente. En el último en el que estuvo fue jueza y tuvo que calificar los platillos creados por celebridades, pero le tocó ver el avance de los participantes, como van evolucionando su forma de cocinar y enamorándose de la profesión.

También nos indicó que los criterios a tomar para juzgar un platillo es el sabor en primer lugar, ya que es lo más importante a la hora de alimentar a alguien; después van la técnica y presentación, porque se puede presentar un caldo de pollo pero este debe de estar preparado bien, asimismo debe de contar con una buena imagen en el plato, para que se antoje.

Cuando se le preguntó sobre qué sucede en verdad en los reality shows y lo que no percibe el espectador del programa, Adria nos indicó que hay unas mil historias detrás de cámaras y a veces las grabaciones duran 10 horas para generar una hora de contenido, lo que ha provocado que muchos piensen que los platillos cocinados se realizan en un corto periodo de tiempo, lo cual no es verdad.

Además, en todos los reality show, sean de cocina o no, se busca conectar con la gente, contar historias, y mencionó que al juzgar un platillo en los reality es menos exigente, debido a que los participantes no son profesionales de la cocina, pero todo cambia cuando está en su restaurante, lugar donde ha entregado todo su ser para sacarlo a flote.

Consejos de la chef Adria Marina

La gastronomía es un mundo lleno de amantes de la comida y hoy por hoy se ha incrementado el interés de los jóvenes para ser chefs profesionales, ante tal hecho Adria Marina aconseja que al seleccionar la carrera a estudiar debemos pensar en dedicarnos a lo que queremos.

Lo anterior se debe a que las cosas que nos gustan las aprendemos con gran facilidad y muchas veces el estrés y el cansancio son gratificantes. Aunque también existen otras importantes por conocer que pueden no gustar a muchos, pero son esenciales para los emprendedores, por ejemplo la contaduría.

Para el emprendimiento la chef señaló que uno debe ser ambicioso, pero no se trata de dinero, es sobre el crecimiento, aprender. Y añadió que es importante entender que se ha elevado este concepto y que no es malo si no se hace o se logra, ya que ser empleado de alguien también es un trabajo relevante.

