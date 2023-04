En Módena es común verlo correr en su Ducati o en su Maserati, su adrenalina va más allá del rush de la cocina en horas de servicio. él mismo es una máquina, sus pensamientos van mucho más rápido que su hablar, por que no solo quiere conversar sobre cocina, a él le mueve el arte, los autos que han hecho grande a Italia, la gente y hasta de flores. Él encuentra la belleza en cualquier parte, en cualquier momento.

A sus 60 años ed edad, es propietario de Osteria Francescana, Franceschetta58, Casa Maria Luigia en Módena; Cavallino en Marianela; Gucci Osteria en Florencia, Los Ángeles y Tokio; así como Torno Subito en Dubái.

Lo entrevisté en Casa Maria Luigia, mientras me daba el tour por la propiedad. Entramos al garage un área de relajación con sauna y sala de masaje rodeado de una colección de Ducattis, Ferraris y arte contemporáneo.

Cuéntame sobre los autos y motocicletas que tienes en Casa Maria Luiga

MB: estos autos los he comprado con el tiempo, son de colección, tengo Ducati, Maserati y Ferrari. Acabo de diseñar un Lamborghini inspirado en mi postre Oops I dropped the lemon tart, color blanco con una salpicadura amarilla en la parte izquierda del cofre.

Cada año diseño una moto en Ducati. Voy al taller y les digo qué quiero, hice una en honor a Billie Holliday; ahora quiero tomar el modelo Pikes Peak e inspirarme en las bicicletas del desierto.

Para mí las motos son una manera de escapar, probablemente hasta de mí mismo. Hoy por la mañana fui a la montaña conduciendo, hice un giro de 360 grados y regresé mucho menos estresado. En un día tan hermoso como hoy, lo disfruto mucho.

¿Cómo te volviste coleccionista de arte?

MB: Laura, mi esposa me empezó a hablar de ello, me enseñó a cómo verlo, entré más me decía, entré más y más profundo. Decidí empezar a coleccionar arte porque le dije a Laura que en vez de comprar cosas locas, era mejor tener arte, es mejor rodearse de cultura y que nuestros hijos crezcan con eso, a ella le gustó eso.

Ella es intelectual, empieza a interpretar filosóficamente las piezas y les da sentido de acorde a nuestro entorno. Por ejemplo, aquí en la sala de juegos tenemos un bote de basura dorado, los huéspedes solo ven un bote bonito, pero va más allá de eso, tienes qué tirar cosas, piensa profundo y entenderás el por qué.

También influye Emilio Mazzoli, un increíble galerista de arte contemporáneo, el primero en traer a Jean-Michel Basquiat a Módena. Él me aconseja que si no puedo comprar una de las obras maestras me vaya por los artistas jóvenes, ahí “está la compra perfecta”.

Cada cosa que compre la consulto con Laura y Carlo Benvenuto quien para mí es es un artista con una mente extraordinaria. Cuando conecto ideas con ellos, hago todo lo posible por adquirir la obra. Nunca compro nada por mí mismo, puedo cometer un error.

¿Qué consejo le puedes dar a las nuevas generaciones?

MB: el consejo que les puedo dar es que exploren el mundo, que viajen y cuando lo hagan, no se olviden de quién son y de dónde vienen. Cuando viajen, es necesario tener los ojos y oídos abiertos para que puedan absorber la cultura de los lugares que visitan.

Hemos hablado de arte y tu sensibilidad para crear en la cocina, ¿me puedes dar un ejemplo?

MB: Afuera de la sala de juegos tenemos unas rosas hermosas llamadas Edith Piaf, son un una tonalidad rojiza única. Con sus pétalos creamos un plato llamado La vie en rose. Una ensalada que acompaña a un short rib robusto y un pan de elote hecho en horno de piedraLas rosas estándentro de una salsa Alabama en infusión. Un plato loquísimo que encontrarás en el brunch de domingo en Casa Maria Luigia.

*Agradecemos las facilidades para la entrevista a Federico Menetto y Penélope Lissi.