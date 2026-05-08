Reservaciones en varios hoteles y dobles que se hacen pasar por los integrantes de BTS son algunas medidas implementadas por la promotora, esto para despistar a las fans del grupo.

El equipo que resguarda a los intérpretes de “Fire”, nos cuentan, es el mismo que procuró a Taylor Swift en su visita México de 2023.

Se habla de hoteles en Paseo de la Reforma donde los BTS podrían estar hospedados y donde se dejan ver fans, aun con el enojo de las Army de “preservar la privacidad” de los chicos.

Lo cierto es que permanecen en una casa de Las Lomas, tal como lo hizo la intérprete de “Shake it off”.

Los organizadores también debieron modificar las rutas de acceso del grupo al Estadio GNP, donde se están presentando durante tres noches, desviando los convoys con los cantantes, para evitar ser interceptados las fans y evitar, además, cualquier incidente.

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Y siguiendo con el tema BTS, con todo el hype por la visita del grupo a México, las redes sociales se han convertido en una fábrica de memes y peticiones extrañas. Desde las bromas sobre su paso por Palacio Nacional hasta las campañas improvisadas para que no vendan mercancía pirata afuera de los conciertos, el fandom y los internautas encuentran tema para todo. Pero ahora apareció una nueva “preocupación” colectiva que se volvió viral: que no los lleven al matutino “Venga la alegría”.

La petición nació después de que usuarios recordaran momentos incómodos que han vivido artistas internacionales en programas mexicanos, reviviendo clips virales relacionados con figuras como Katy Perry y Halle Berry, la actriz de “The Little Mermaid”. Entre memes y comentarios de “protejan a BTS”, muchos comenzaron a llenar X, Facebook e Instagram con mensajes pidiendo que los idols “se lleven una buena impresión de México”.

BTS está de visita en México. Foto: Instagram oficial de BTS.





A Ricardo Mendoza lo reconocen por sus personajes incómodos

En los últimos años, el actor Ricardo Mendoza se ha ganado un lugar especial entre el público gracias a sus personajes en “La rosa de Guadalupe”, entre ellos el maestro de las aguas locas y el famoso señor de la tienda. Sin embargo, durante su regreso a la segunda temporada de “Muero por Marilú”, Mendoza confiesa que volverá al doblaje, aunque no precisamente en animación: “Va a salir la voz del perro Coraje en un programa de los nuevos y espero que les guste mucho”, adelanta.

El actor también comenta que, gracias a la popularidad de sus personajes, la gente suele reconocerlo en la calle, incluso por sus papeles más incómodos o perturbadores. “La verdad es que se han hecho virales esos programas de las aguas locas y el señor de la tiendita; me da risa cuando me preguntan, me piden fotos”, expresa entre risas.