Más Información

Red de Librerías Independientes cuestiona el Precio Único del Libro

Red de Librerías Independientes cuestiona el Precio Único del Libro

Anuncian paro de 24 horas en la Bienal de Venecia

Anuncian paro de 24 horas en la Bienal de Venecia

Renuncia la secretaria de Cultura de Tijuana tras cancelación de la Feria del Libro

Renuncia la secretaria de Cultura de Tijuana tras cancelación de la Feria del Libro

Solistas Ensamble de Bellas Artes presenta un homenaje a la música española en el CCB y el Claustro de Sor Juana

Solistas Ensamble de Bellas Artes presenta un homenaje a la música española en el CCB y el Claustro de Sor Juana

Por "Materia oscura", Jorge Fernández Granados recibirá el V Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros

Por "Materia oscura", Jorge Fernández Granados recibirá el V Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros

Guatemala reclamará a México el dintel maya recuperado en Estados Unidos

Guatemala reclamará a México el dintel maya recuperado en Estados Unidos

Reservaciones en varios hoteles y dobles que se hacen pasar por los integrantes de son algunas medidas implementadas por la promotora, esto para despistar a las fans del grupo.

El equipo que resguarda a los intérpretes de “Fire”, nos cuentan, es el mismo que procuró a Taylor Swift en su visita México de 2023.

Se habla de hoteles en Paseo de la Reforma donde los BTS podrían estar hospedados y donde se dejan ver fans, aun con el enojo de las Army de “preservar la privacidad” de los chicos.

Lo cierto es que permanecen en una casa de Las Lomas, tal como lo hizo la intérprete de “Shake it off”.

Los organizadores también debieron modificar las rutas de acceso del grupo al Estadio GNP, donde se están presentando durante tres noches, desviando los convoys con los cantantes, para evitar ser interceptados las fans y evitar, además, cualquier incidente.

Lee también

Y siguiendo con el tema BTS, con todo el hype por la visita del grupo a México, las redes sociales se han convertido en una fábrica de memes y peticiones extrañas. Desde las bromas sobre su paso por Palacio Nacional hasta las campañas improvisadas para que no vendan mercancía pirata afuera de los conciertos, el fandom y los internautas encuentran tema para todo. Pero ahora apareció una nueva “preocupación” colectiva que se volvió viral: que no los lleven al matutino “Venga la alegría”.

La petición nació después de que usuarios recordaran momentos incómodos que han vivido artistas internacionales en programas mexicanos, reviviendo clips virales relacionados con figuras como Katy Perry y Halle Berry, la actriz de “The Little Mermaid”. Entre memes y comentarios de “protejan a BTS”, muchos comenzaron a llenar X, Facebook e Instagram con mensajes pidiendo que los idols “se lleven una buena impresión de México”.

BTS está de visita en México. Foto: Instagram oficial de BTS.
BTS está de visita en México. Foto: Instagram oficial de BTS.


A Ricardo Mendoza lo reconocen por sus personajes incómodos

En los últimos años, el actor Ricardo Mendoza se ha ganado un lugar especial entre el público gracias a sus personajes en “La rosa de Guadalupe”, entre ellos el maestro de las aguas locas y el famoso señor de la tienda. Sin embargo, durante su regreso a la segunda temporada de “Muero por Marilú”, Mendoza confiesa que volverá al doblaje, aunque no precisamente en animación: “Va a salir la voz del perro Coraje en un programa de los nuevos y espero que les guste mucho”, adelanta.

El actor también comenta que, gracias a la popularidad de sus personajes, la gente suele reconocerlo en la calle, incluso por sus papeles más incómodos o perturbadores. “La verdad es que se han hecho virales esos programas de las aguas locas y el señor de la tiendita; me da risa cuando me preguntan, me piden fotos”, expresa entre risas.

El actor se ha hecho viral por sus papeles en La Rosa de Guadalupe. Foto: Captura de pantalla.
El actor se ha hecho viral por sus papeles en La Rosa de Guadalupe. Foto: Captura de pantalla.

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”. Foto: Carlos Mejía / El Universal / TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”

BTS en CDMX: Guía para el concierto, hora de ingreso, merch y recomendaciones. Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko

BTS en CDMX 7, 9 Y 10 de mayo: horario, accesos, merch y guía completa de conciertos en el Estadio GNP

Candice Swanepoel presume la figura perfecta con monokini de serpiente en sesión. Foto: AP

Candice Swanepoel presume la figura perfecta con monokini de serpiente en sesión

Jennifer Lopez se olvida del pudor y se muestra más natural que nunca desde la bañera. Foto: AFP

Jennifer Lopez se olvida del pudor y se muestra más natural que nunca desde la bañera

Kendall Jenner promocionó su marca de tequila. Foto: EFE

Kendall Jenner deja a todos boquiabiertos con espectacular vestido ‘nude’ y deslumbra

[Publicidad]