Fallece Ian Gelder, actor de "Game of Thrones", tras luchar contra el cáncer

El actor Ian Gelder, reconocido por su papel como “Kevan Lannister” en la serie "Game of Thrones", falleció a los 74 años tras una valiente batalla contra el cáncer.

La triste noticia fue compartida por su esposo, el también actor Ben Daniels. En un conmovedor mensaje en Instagram, Daniels expresó su dolor: "Con el corazón pesado, roto en un millón de pedazos", recordó a Gelder como su roca, su compañero de más de tres décadas.

"Si no estábamos juntos, nos hablábamos todos los días. Era el ser humano más amable, generoso y amoroso", añadió, resaltando no solo su calidad humana, sino también su excepcional talento artístico.

Daniels acompañó el emotivo texto con una fotografía de ambos sonriendo durante la Navidad, después de que Gelder saliera del hospital, destacando su alegría a pesar de las dificultades.

"Había pasado por las peores tres semanas allí todavía puedes ver su alegría y amor brillando. Descansa en paz mi dulce Chianni", concluyó.

La relación entre Gelder y Daniels se originó en 1993 durante la producción teatral "Entertaining Mr Sloane".

Gelder fue diagnosticado con cáncer de vías biliares en diciembre, y su partida ocurrió de manera inesperada.

Además de su destacado papel en "Game of Thrones", Gelder participó en diversas producciones como "Doctor Who" y "His Dark Materials".

Su fallecimiento conmovió tanto a los seguidores de la serie como a sus colegas, como lo expresó el actor inglés Sebastian Storey: "Descanse en paz #IanGelder. Un actor fantástico. Tuve mucha suerte de conocerlo y trabajar con él cuando hicimos "Noche de Reyes" en 2021. Realmente admiro su trabajo. Muy triste escuchar esta noticia y los pensamientos están con su familia".

Foto: Vía Instagram oficial.