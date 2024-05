Facundo da detalles de la lesión que sufrió y que lo llevó hasta el quirófano: "se me advirtió y me valió madre"

Lenta pero segura, así es como el Facundo describe su recuperación después de haber sido operado de emergencia a causa de una lesión en el tendón de Aquiles.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el irreverente conductor contó que, a pesar de que ya se siente mejor y el dolor ha disminuido considerablemente, aún le queda, alrededor de un mes de convalecencia antes de iniciar la rehabilitación, por lo que sus únicas tareas son descansar y permanecer inmóvil, por lo menos de la pierna.

“Lo que necesito ahorita es no hacer nada, y pues lo he hecho muy bien. Me tengo que quedar en reposo unas tres semanas, por lo menos; y después de esas tres semanas ya me toca como la rehabilitación que pues va a ser otro dos meses más o menos”.

Hace unos días, el también comediante sorprendió al revelar que había sido hospitalizado e intervenido quirúrgicamente por un "mal paso" y aunque, en ese momento, no ahondó en detalles sobre su accidente, ahora sí explicó con lujo de detalle lo sucedido.

Según contó a este medio, se encontraba en medio de una "cascarita" cuando de repente sintió un golpe en el talón, pero cuando volteó no vio a nadie, en ese momento supo que algo no estaba bien.

"Yo había visto,en algún vídeo, de alguien que se le rompió el tendón de Aquiles de esa forma; que se siente como un golpe, pero es un golpe inexistente. Lo que está loco es que te truena así de la nada y es de los dolores más insoportables que he tenido en mi vida, o sea, físicamente es lo que más me ha dolido", dijo .









La explicación médica, por su parte, le dio mucho más sentido a lo que le había ocurrido, y es que, reveló, se lesionó por no realizar los estiramientos debidos antes de hacer cualquier tipo de ejercicio

“Es muy raro güey. Lo que me explico mi doctor es que básicamente a mí me sucedió como por no hacer ejercicios de estiramiento. Nunca me pongo a hacer yoga o cosas de elasticidad. Lo que sucede es que el músculo tiene más fuerza que el tendón y el mismo músculo es el que termina rompiéndolo, porque jala más fuerte de lo que él puede”, expresó.

Facundo también confesó que esta situación no es algo que ignorara, simplemente que nunca le dio la importancia debida y ahora enfrenta las consecuencias: “se me advirtió y me valió madres”.

Continúa con sus compromisos laborales

A pesar de esta aparatosa lesión, el presentador ha sabido aprovechar el tiempo, pues no ha dejado del todo su vida laboral; eso sí trabaja desde casa, haciendo radio, y sin hacer mayor esfuerzo.

También se ha dedicado a sacar algunos proyectos que tenía pendientes y así los días de descanso se le pasan mucho más rápido: “pues como que sí dan ganas de aprovechar el tiempo porque yo soy muy muy exigente de que los días valgan la pena; entonces odio que pasen días en los que nomás no hice nada”.

Aunque está consciente que todavía le falta mucho para regresar a su vida normal ya está pensando en sus próximos movimientos, los cuales no incluirán una bicicleta o un partido de futbol, por el momento, sino en las grabaciones de la tercera temporada de su programa “¿Cuál es el bueno?”, mismas que arrancarán en, aproximadamente, tres meses.

