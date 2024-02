¿La irreverencia de Facundo ya está fuera de lugar?

No importa cuántos años tenga Facundo (está por cumplir 46 en abril), sigue siendo el mismo hombre irreverente que en sus veintes, porque durante la presentación de la nueva programación de prime time de Canal 5 hizo pasar un momento incómodo a la conductora Tania Rincón, preguntándole ante los medios si ya le había “bajado” porque, aseguró, eso la tenía muy preocupada, a lo que la conductora visiblemente sonrojada le respondió que ya no tenía matriz entonces no había forma de que eso sucediera. El hecho no pasó tan desapercibido, puesto que más de algunas personas en la producción se plantearon seriamente si la irreverencia de Facundo los meterá en problemas mayores con los tiempos actuales, ¿será que lo sigan invitando?

Se desinfla el “Cactus” de Belinda en las listas de popularidad

Luego de ser el debut más importante de una cantante mexicana como solista en la plataforma Spotify, la nueva canción de Belinda “Cactus”, no se logró mantener a una semana de su estreno en los 20 primeros lugares del top 50 de la plataforma.

Parece que toda la respuesta fue resultado de la temática de su canción donde habla respecto a su ruptura con Christian Nodal pero el interés por conocer su versión duró unos días porque actualmente la canción pasó de estar en el puesto 20 del top, al 34 en una semana.

Belinda lanza tema en el que habla de su relación y truene con Nodal. Cazzu y Christian debutaron como padres hace casi cinco meses. Fotos: Instagram.

¿Peso Pluma prefirió a la NBA que a Karol G?

Durante el concierto de Karol G en la Ciudad de México los fans de la capital esperaban que la colombiana trajera invitados para interpretar alguna de sus canciones, pero no fue así. El más esperado de ellos era Peso Pluma, con quien Karol G tiene la canción “Qlona”, que actualmente es la tercera más escuchada de la artista en Spotify con 597 millones de reproducciones, pero el mexicano no apareció en el escenario cuando la “Bichota” interpretó el tema. De hecho, el intérprete de corridos tumbados prefirió quedarse después de los Grammy en Los Ángeles, para ir a ver la NBA junto a su novia Nicki Nicole para apoyar a los Lakers de Lebron James.

La pareja presumió su amor por la alfombra roja de los Grammy. Foto: AFP.

