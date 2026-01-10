El 2026 arranca bien para Fabiola Guajardo quien no solamente estrenará en marzo una nueva serie, sino que este domingo desfilará por la alfombra roja de los Globos de Oro.

La actriz regiomontana, cuyo trabajo ha sido visto en “La jefa” y “Los ricos también lloran”, estará la entrega de premios a lo mejor del cine y la tv por parte de la prensa de Hollywood, a invitación de una marca de ropa, de la que es embajadora.

Ahí espera poder conocer a Guillermo del Toro, el realizador tapatío que estará con “Frankenstein”, así como a otras actrices como Julia Roberts y Jennifer Lawrence.

“La agenda que tenemos es justo es ir a la alfombra, ir a un coctel antes de la premiación y después otro más. Ya trabajé con Alejandro (González Iñárritu, en “Bardo”) y también conozco a Cuarón (Alfonso, “ROMA”) sólo me falta Guillermo y sería fantástico poder ahí saludarlo, igual a Diego Luna que va con “Andor”, pero dejaré que las cosas sucedan”, señala Guajardo.

Aún no sabe con quién estará sentada en la mesa durante la ceremonia, pero está segura que hará muchas porras para los mexicanos que optan por el premio.

Con “Frankenstein” de Del Toro tiene una afinidad especial, porque justo para “Bardo” requirió de prostéticos en el rostro para hacerla ver diferente.

“Era estar nueves horas en maquillaje, diario, y resulta que después de mucho buscar se decidió que los prostéticos los hicieran los mismos que trabajan con Guilermo, entonces, me hace mucha ilusión eso”, apunta.

“(Los Globos) Es una celebración a lo mejor en cine y tv, sé que soy afortunada de estar ahí y esperemos que los mexicanos ganen algo”, recalca.

Dos meses después de la ceremonia de este domingo, en marzo, Fabiola estará en la promoción de “Polen”, un thriller que irá por la plataforma de ViX.

La serie encabezada por Ana Brenda Contreras inicia con la muerte de una mujer, matriarca de la familia y dueña de un gran hotel. Todos los invitados a su fiesta de cumpleaños, especialmente su familia, son sospechosos.

“A mi me toca hacer a una periodista que se encarga de investigar el asesinato y se ve envuelta en muchas cosas”, dice brevemente Fabiola.

En el elenco de “Polen” también se encuentran Gustavo Sánchez Parra (“Amores perros”), Claudia Ramírez (“¿Qué pasó con Sara?”), Arap Bethke (“La usurpadora”) y Tiago Correa (“El amor no tiene receta”).