Exesposa de Marcovich asegura que el músico intentó quitarse la vida en una ocasión

Después de las acusaciones por presunta violencia que la familia de Alejandro Marcovich hicieron en su contra, ahora la exesposa del músico reveló que este no solo habría atentado contra ella y sus hijos, también contra su propia vida, pues en una ocasión intentó suicidarse.

En entrevista con el programa "Ventaneando", Gabriela Martínez aseguró que Marcovich trató de lanzarse por una ventana y aunque al principio intentó culparla a ella, después cambió su versión y dijo que todo habría sido culpa de su hijo, Diego.

"Él tuvo un intento de suicidio y dijo que lo hizo para joderme. Ese día yo estaba aceptando fechas para Caifanes, él se molestó muchísisimo porque acepté unas fechas que, en su percepción, estaban mal pagadas, (dijo) que estaban todos abusando de él, incluida yo", expresó.





El exCaifanes fue acusado por agresión y violencia por su propia familia. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Gabriela también relató el momento exacto en el que Marcovich quiso atentar contra su vida y cómo fue que lograron salvarlo de cometer una locura: "Intentó aventarse por la ventana, se estaba aventando por la ventana con una guitarra. Diego lo que hizo fue ayudar, lo agarró, lo puso en la cama, lo tranquilizó, le dio tranquilizantes”, agregó.

Según la también exrepresentante del guitarrista, antes de intentar lanzarse, Marcovich la violentó verbalmente: "Me dijo cosas terribles: ‘tú sin mí no eres nadie, la taza con la que tomas es mía, respiras por mí. Ni el grupo ni tú son nadie sin mí’, bueno fue un drama que nunca entendí de dónde venía porque conmigo no hubo un previo pleito”.

Después del incidente, tanto Gabriela como su hijo llevaron al exCaifanes al hospital, donde les sugirieron internarlo por al menos un mes en una clínica psiquiátrica; sin embargo, después de tan solo tres días él solicitó su alta, pues dijo que el episodio por el que pasó fue causado por Diego: "(los pacientes) tienen que estar por su propia voluntad y de pronto apareció como otro psiquiatra y dijo casi casi que 'los que están mal son usted y sus hijos’; pero lo peor que a la hora de firmar el alta, veo en la narración de Alejandro que se había querido suicidar por culpa de su hijo”, afirmó.

Por último, Martínez confesó que su exesposo padece un fuerte trastorno de personalidad “Es narcisista, de una patología sociópata, que no es que lo diga yo, sino que ahí está”, concluyó.

Cabe destacar que Gabriela y sus hijos levantaron una denuncia en contra de Marcovich por presuntas agresiones y violencia familiar, pero hasta la fecha el músico no ha hablado al respecto.

