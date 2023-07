Muere el actor de "Euphoria", Angus Cloud, a los 25 años

La tarde de este lunes se dio a conoce la muerte del actor estadounidense Angus Cloud, quien saltó a la fama por su participación en la serie de HBO, "Euphoria".

De acuerdo con información publicada por TMZ, Cloud, de apenas 25 años, falleció en su casa de Oakland, en California; y hasta el momento la familia no ha dado mayores detalles sobre el deceso ni las causas de la muerte; sin embargo dejan abierta la posibilidad de que el joven podría haber atentado contra su vida pues sufría de algunos problemas de salud mental.

La noticia fue dada a conocer por los familiares del joven a través de un comunicado en el que aseguraron que su único consuelo es que ya está junto a su padre, quien perdió la vida hace apenas una semana: "Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre", escribieron.





En el texto, la familia exhorto a quienes se encuentren luchando con problemas similares a los de Angus a que pidan ayuda y espera que la muerte del actor sirva para recordarles que no están solos: "Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte puede ser un recordatorio para los demás de que no están solos y no deben luchar solos en silencio", agregaron.

Por último, y aunque agradecieron el cariño hacia el desaparecido histrión, pidieron respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles pues se encuentras asimilando esta dolorosa pérdida.

¿Quién era Angus Cloud?

Angus nació en 1988 en California. Su carrera en el mundo del espectáculo era bastante amplia, sin embargo alcanzó el reconocimiento mundial gracias a su papel de Fezco, un traficante de drogas, en la serie "Euphoria"

Además, interpretó a Walker en "North Hollywood" y apareció en varios videos musicales de artistas como Becky G, Karol G y Juice WRLD.

Cloud era considerado como uno de los actores más prometedores de su generación, su carrera iba en ascenso y era la imagen de varias marcas de lujo.





El actor es recordado por su papel de Fezco en la serie "Euphoria". Foto: Instagram

