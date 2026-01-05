Más Información

“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

“No tenemos soberanía digital, menos dialectal”: Concepción Company

“No tenemos soberanía digital, menos dialectal”: Concepción Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

La actriz inició el 2026 con una difícil noticia sobre su estado de salud. Y es que la actriz reveló que fue diagnosticada con daño cerebral tras un accidente ocurrido hace algunos meses.

A través de sus redes sociales, la protagonista de "Ant-Man" publicó un video donde explicó que esta condición se originó en 2025, tras sufrir un desmayo en una playa de Hawái y golpearse la cabeza con una roca.

Según relató, aunque en ese momento no habló públicamente del incidente, decidió hacerlo luego de someterse a varios estudios médicos que le confirmaron una lesión craneoencefálica, misma que la ha causado varios problemas.

Lee también

“Tengo daño cerebral por mi lesión cerebral traumática”, expresó la actriz en el clip, en el que también mostró imágenes de las tomografías que le fueron realizadas.

Lilly detalló que los estudios revelaron afectaciones en “casi todas las áreas” de su cerebro, por lo que este está trabajando a una capacidad reducida.

Asimismo, Lilly habló sobre el impacto emocional de su diagnóstico y dejó claro que, por ahora, solo se centrará en su recuperación:

“Pero ahora mi trabajo es llegar con los médicos al fondo de la cuestión y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago”.

Pese a las malas noticias, Evangeline ha decidido mirar el lado positivo de su accidente, como los pocos compromisos laborales que le han permitido disfrutar de su familia y las cosas sencillas de la vida:

"Desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad. Creo que estas han sido las Navidades más tranquilas y calmadas que he tenido nunca. Así que esto es algo bueno”.

Las palabras de la intérprete generaron preocupación entre sus amigos y seguidores, quienes han llenado sus redes de comentarios positivos y de solidaridad, algo que la actriz agradeció profundamente.

Evangeline Lilly es conocida por interpretar a Kate Austen en la serie “Lost”, papel que la colocó en la fama internacional en los años 2000. Más adelante, participó en producciones como “El Hobbit” y en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde dio vida a Hope Van Dyne, La Avispa.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

‘Cachetada’ de Ángela Aguilar a Christian Nodal causa revuelo en redes: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO. Foto: EFE

‘Cachetada’ de Ángela a Nodal causa revuelo: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @people

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo: a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”. Foto: (Photo by Eddie Mulholland / POOL / AFP) / (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) / (Eduardo Lima/The Canadian Press via AP)

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar". Foto: Captura de video / Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar"

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley inicia el 2026 con espectacular mini bikini blanco y deslumbra

[Publicidad]