La actriz Evangeline Lilly inició el 2026 con una difícil noticia sobre su estado de salud. Y es que la actriz reveló que fue diagnosticada con daño cerebral tras un accidente ocurrido hace algunos meses.

A través de sus redes sociales, la protagonista de "Ant-Man" publicó un video donde explicó que esta condición se originó en 2025, tras sufrir un desmayo en una playa de Hawái y golpearse la cabeza con una roca.

Según relató, aunque en ese momento no habló públicamente del incidente, decidió hacerlo luego de someterse a varios estudios médicos que le confirmaron una lesión craneoencefálica, misma que la ha causado varios problemas.

“Tengo daño cerebral por mi lesión cerebral traumática”, expresó la actriz en el clip, en el que también mostró imágenes de las tomografías que le fueron realizadas.

Lilly detalló que los estudios revelaron afectaciones en “casi todas las áreas” de su cerebro, por lo que este está trabajando a una capacidad reducida.

Asimismo, Lilly habló sobre el impacto emocional de su diagnóstico y dejó claro que, por ahora, solo se centrará en su recuperación:

“Pero ahora mi trabajo es llegar con los médicos al fondo de la cuestión y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago”.

Pese a las malas noticias, Evangeline ha decidido mirar el lado positivo de su accidente, como los pocos compromisos laborales que le han permitido disfrutar de su familia y las cosas sencillas de la vida:

"Desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad. Creo que estas han sido las Navidades más tranquilas y calmadas que he tenido nunca. Así que esto es algo bueno”.

Las palabras de la intérprete generaron preocupación entre sus amigos y seguidores, quienes han llenado sus redes de comentarios positivos y de solidaridad, algo que la actriz agradeció profundamente.

Evangeline Lilly es conocida por interpretar a Kate Austen en la serie “Lost”, papel que la colocó en la fama internacional en los años 2000. Más adelante, participó en producciones como “El Hobbit” y en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde dio vida a Hope Van Dyne, La Avispa.

