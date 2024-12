Eugenio Derbez se arrepintió de las fuertes críticas que lanzó sobre la actuación de Selena Gomez en la cinta "Emilia Pérez" y, después de que éstas se volvieran virales, decidió ofrecerle una disculpa pública a la cantante.

Con un mensaje que compartió en su cuenta oficial de TikTok, el actor mexicano lamentó las palabras que pronunció en contra de Gomez, incluso; afirmó que no van con lo que él mismo promueve: el apoyo y unión de la comunidad latinoamericana.

"Me disculpo sinceramente por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas”.





Con este mensaje, Derbez se disculpó con Selena. Foto: TikTok





Lee también Eugenio Derbez critica actuación de Selena Gomez en "Emilia Pérez": "es indefendible"; la cantante responde

Derbez reconoció su error y, aunque se dijo sumamente afligido por el mal rato que le hizo pasar a la también actriz, también dejó claro que entendería si ésta decide no perdonarlo.

“Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu bondadoso corazón. "Emilia Pérez" merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios irreflexivos. Salgo de esto con una importante lección aprendida. Aunque entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, que sepas que vienen del corazón", finalizó.

¿Qué pasó entre Eugenio Derbez y Selena Gomez?

En los últimos días, el nombre del comediante se volvió tendencia en las redes , y es que, durante una entrevista con la crítica de cine Gaby Meza, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” aseguró que el trabajo de Gomez en el filme, no es tan bueno.

"Emilia Pérez" narra la historia de Manitas del Monte (Karla Sofía Gascón), un importante capo mexicano que, ayudado por su abogada (Zoe Saldaña), finge su muerte para poder transicionar a mujer. Aunque al principio Monte, ahora bajo el nombre de Emilia Pérez, es feliz con su nueva vida; las cosas cambian cuando decide recuperar a su esposa, Jessica (Gomez), y sus hijos

La película ha tenido un gran recibimiento por parte de la crítica, pero para Derbez, la participación de la cantante es "indefendible"; pues el hecho de que se haya rodado en español hizo que Selena no pudiera darle matices ni intención al personaje.

"Cada que aparecía en la pantalla (Selena) nos preguntamos ‘¿qué es esto?’. De verdad, lo decimos aquí porque les da miedo hablar de ella, en Cannes, que le dieron un premio, y en Estados Unidos, donde nadie habla de eso, le siguen dando reconocimientos porque no saben español”, dijo.









Estas palabras llegaron hasta oídos de la intérprete de "Liar", quien no se quedó callada y respondió al mexicano: "Entiendo tu punto de vista… lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

Cabe destacar que tras sus declaraciones, Derbez fue objeto de fuertes ataques por parte de los usuarios, al grado de que muchos le pidieron que con el mismo rigor con el que calificó el trabajo de Selena, juzgue también el de sus hijos.

"Ojalá fueras honesto con tus hijos sobre cómo actúan, como lo fuiste con Selena", "Team Selena", "Se me cayó un ídolo, que lástima", "Con Selena no", "Me va a tocar cancelarte", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también Eugenio Derbez comparte cómo le gustaría que fuera su funeral