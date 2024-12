En las últimas horas el nombre de Eugenio Derbez ha estado en el ojo del huracán por unas declaraciones en torno al trabajo de Selena Gomez en la cinta “Emilia Pérez”, en donde la cantante habla español.

Durante una entrevista con la crítica Gaby Meza, el director y protagonista de “No se aceptan devoluciones” se sumó a la idea de que la actuación de Selena es “indefendible” en la película.

En la cinta que estrenará el mes próximo en salas mexicanas, la estadounidense da vida a la esposa de un narcotraficante mexicano (Karla Sofía Gascón), quien se convierte en mujer. El elenco femenino, que incluye a Zoe Saldaña y la mexicana Adriana Paz, se llevó el premio a Mejor Actriz en el festival de Cannes.

La palabra “indefendible” fue inicialmente utilizada por Meza, quien argumentó que como el español no es el idioma principal, ni secundario de Gomez, no logró matizar a su personaje.

“Es indefendible la actuación de Selena Gomez”, comenzó Meza.

“Selena es indefendible”, respaldó Eugenio.

Luego Meza argumentó su opinión:

“Creo que lo que pasa con Selena, a pesar de que tiene muchos fans y ya sabemos que la van a defender, ella es una actriz muy talentosa, tiene una nominación al Emmy por 'Only murders in the building', o sea es una muy buena actriz y una buena cantante, pero el español no es su idioma principal, ni secundario, no habla y por eso yo siento que no sabe lo que está diciendo y, al no saber, no pone matices en la interpretación, entonces es radicalizarlos, es o llorar extremo o estar muy enojada, no hay puntos medios y por eso su actuación no sólo no es convincente, sino incómoda”, explicó Meza.

Eugenio, tras eso, lanzó la frase “Gimme five” para estrechar su mano con la de Meza, en señal de aprobación.

“Qué bueno que lo dices”, respondió el actor.

“Yo decía: no puedo creer que nadie esté hablando de eso. Y además siento que por ejemplo en Cannes donde le dieron un premio y en EU que nadie ha hablado de eso y le sigue dando premios, es que siento que no hablan español y que si tu ves una película rusa, una película alemana subtitulada al español y ves a alguien que dice bla bla bla, dices, ah, mira qué interesante, pero no se da cuenta (la gente) que está diciendo ‘hola, cómo está, qué bueno que veniste a casa’ (sin énfasis o emoción), entonces creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español”, detalló Derbez.

Selena Gomez y cómo habla español

El detalle de Selena y el español ya había sido tocada por el director del filme, el francés Jacques Audiard, quien reconoció que a veces se comenten errores.

Durante la presentación del filme, en el pasado certamen de Morelia, el realizador recordó que llamó a la cantante pensando que hablaba el idioma en que sería hablada la historia.

“Entendí algo tarde: pensaba que Selena hablaba español y resultó que no, porque es norteamericana, a veces uno comete errores así. Pero me rodeé de personas meticulosas en esto del acento y eso me ayudó, además lo que a mí me interesaba era más bien la actuación, la musicalidad”, precisó Audiard.

“Emilia Pérez” es la apuesta francesa para acceder a la próxima entrega del premio Oscar en la categoría de Película Internacional. La short list, de donde saldría la categoría final, será dada a conocer por la Academia de EU el próximo día 17.





