Eugenio Derbez reconoce que la mamá de Aislinn le cambió la vida

Eugenio Derbez recuerda la relación que mantuvo con la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, pues pese a que recordó que fue muy tormentosa y sufrió mucho, reconoce que fue gracias a ella que forjó un carácter y por lo que se convirtió en un hombre trabajador, debido a que cuando eran jóvenes, ella le advertía que sin trabajo y sin aportar dinero a su casa no tendrían una relación.

En la entrega más reciente de "La magia del caos", el canal de YouTube de la actriz, Aislinn recibió a un invitado muy especial; nos referimos a su padre Eugenio Derbez, quien confesó que se encontraba nervioso de los temas que ahí se pudieran tratar, pues se reunieron improvisadamente, debido a que es muy complicado que sus agendas coincidan, así que al enterarse de que el comediante estaba en México, su hija no lo dudó ni dos veces para entrevistarlo.

Fue entonces que Aislinn decidió conducir la conversación en lo tocante a "las creencias" heredadas, pues Derbez fue un niño que vivió muy sobreptotegido por su madre y reprimido por su padre, debido a que eran una familia muy conservadora, por lo que nunca pudo resolver las preguntas que tenía acerca de su sexualidad, pues su padre lo regañaba cuando tocaba el tema y, por su parte, su mamá le advirtió que no debía intimar con sus novias, por lo que el actor no tuvo su primera relación sexual sino hasta los 21 años, cuando conoció a la mamá de de la actriz.

"Me portaba muy bien porque mi mamá me tenía sentenciado, todo era de besito", contó a su hija.

Y aunque Eugenio tuvo novias desde los 15 años, la primera relación seria que tuvo fue con Gabriela Michel, la mamá de Aislinn. Para tocar este tema, la actriz de 37 años le mostró una fotografía de su mamá a su padre y, al verla, el actor recordó lo bonita que le parecía que era. A continuación, la youtuber le preguntó qué recuerdos buenos tenía de la relación que sostuvo con su madre, pues confesó que mucho sabía acerca de las discusiones que vivieron, pero poco sobre los buenos momentos que compartieron.

Eugenio Derbez tuvo una relación con Gabriela Michel, la madre de Aislinn, cuando tenía entre 20 a 21 años. Foto: YouTube / La magia del caos

"Quiero que me platiques, papá, porque ya me sé todas las cosas terribles que sucedieron en mi infancia con mis papás, (pero eran unos niños cuando me tuvieron, niños rebeldes con relación tóxica) pero quiero que me cuentes lo que sí te gustaba de mi mamá", planteó Aislinn.

Fue entonces que el actor recordó que se conocieron cuando él tenía 20 años y Gabriela era una mujer muy guapa y de carácter muy fuerte pues, pese a que solamente eran novios, le advirtió a Eugenio que si quería visitarla en su casa, tenía que cooperar con la mitad de la renta.

Aislinn Derbez tuvo como invitado en su canal de YouTube a su padre, con quien recordó la relación que tuvo con su madre Gabriela Michel. Foto: Instagram

"Me empoderó de alguna manera porque era yo su novio y me decía: ´-Aquí no es hotel, si quieres venir aquí a visitarme vas a tener que pagar la mitad de la renta´, pero yo decía ´-Es que yo estudio, yo no trabajo, vivo con mis papás ¿de qué me hablas?", recordó.

Fue entonces que el actor consiguió trabajo de mesero, limpiaparabrisas y extra en películas, pues no sabía de qué otra forma podía ganar dinero, pues no tenía muchas habilidades para trabajar. "Era por orden de ella que andaba yo limpiando parabrisas para llevarle el dinero a la casa pero pues se enojaba, limosnera y con garrote: ´-Ve a trabajar pero no de limpiaparabrisas´", bromeó.

Y aunque el actor no la pasó muy bien en alguno de esos trabajos, por su inexperiencia, reconoce que eso lo llevó a crecer y a convertirse en un persona más aventurada y con carácter, por lo que se sinceró y expresó que pese a que siempre se queja mucho de la relación que sostuvo con Michel, ese momento de su vida le hizo mucho bien.

"Sin ella no hubiera quizá crecido lo que yo tenía que crecer en ese momento, agarró al escuincle baboso tímido y le dio tres cachetadas y lo aventó al mundo, eso me hizo crecer, fue (una relación) muy dolorosa pero muy necesaria", destacó.

En la actualidad, Gabriela Michelle sostiene una relación junto a José Alberto Aguilera, mejor conocido como "el Señor Aguilera", con quien tuvo a su hija menor, Michelle Aguilera, la cual sostiene una gran hermandad con Aislinn.

Eugenio Derbez estuvo como invitado en el canal de YouTube de Aislinn, "La magia del caos", en que recordó momentos claves de su vida. Foto: Especial

