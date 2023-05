Caso legal de Héctor Parra, acusado por su hija Alexa Hoffman de abuso sexual, entre lo más leído de la semana

Tras casi dos años preso, Héctor Parra fue hallado culpable por corrupción de menores agravado, en contra de su propia hija. La sentencia será dada a conocer en las próximas semanas, aunque de acuerdo con la abogada de la afectada, no será menor a diez años. Una vez sentenciado, la defensa de Parra tendrá aún tres vías para pelear: apelación, amparo y revisión de este último, en caso de no concedérsele. Todo eso podría tardar todavía un año.

La petición desesperada de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade, quien fue internada por un aneurisma y aún está siendo sometida a exámenes de salud, a la par que no se siente bien, pidió que a la prensa que por favor no le pregunten nada de su estado a Montserrat Oliver. Indicó que quien fue su pareja y con la que desde hace años conduce un programa de tv, no le gusta hablar del tema. “Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir”, dijo Yolanda para indicar el grave pasaje que experimentó en su salud.

Victoria para Sasha Sokol

El productor Luis de Llano fue condenado por daño moral en contra de Sasha, la cantante con quien sostuvo una relación cuando ella tenía 14 y él casi la triplicaba en edad. Un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México validó las pruebas y testigos presentados por la afectada. De Llano tendrá que ofrecer una disculpa pública, abstenerse de hablar de lo sucedido y pagar una indemización cuyo monto apenas será cuantificado, pero que será donado a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual.

Se complica el panorama para Chuponcito

José Alberto Flores Jandete, conocido en el mundo de la comedia como el payaso Chuponcito, será vinculado a proceso por presunto acoso sexual en contra de su exmánager Carla Oaxaca. De acuerdo con Oaxaca, en su momento recibió comentarios inapropiados e insinuaciones por parte del comediante, incluso en una ocasión quiso besarla en contra de su voluntad, por lo que decidió actuar legalmente.

El adiós a Carlos Parra

En un accidente automovilístico falleció Carlos Parra, cantante del grupo Los Parra, que conformaba con sus hermanos. Contaba con 26 años de edad y recién se había comprometido con su novia tiktoker Lilian Griego. Los Parra estaban comenzando a despuntar en el regional mexicano.