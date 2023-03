Estreno de filme de Alejandro Camacho causa molestias

El cineasta Gilberto González Penilla se mostró enojado de que su más reciente película “Amores incompletos” tenga lo que él considera pocas copias en el cine: 200 en total a lo largo de la República Mexicana. Al promocionar su cinta, que protagoniza Alejandro Camacho, señaló que hay otros filmes nacionales que recibieron más apoyo como “¡Qué viva México!” que tuvo mucha más proyección, por lo que el director llegó a pensar en expresar esta molestia, algo que su equipo le aconsejó que no hiciera.Aun así espera que el largometraje llegue pronto a Netflix y gente que trabaja con él le mencionó que la promoción de boca en boca ayuda muchísimo.

Luis Estrada rechaza a esta actriz, pero la contrata

Mayra Hermosillo estuvo a punto de no participar en la película “Qué viva México”, pues no fue elegida por el director Luis Estrada para interpretar a Gloria, la cuñada del protagonista, interpretado por Alfonso Herrera. Hermosillo no tuvo problema en aceptar que el director le dejó seguir porque el equipo de casting la respaldó, pero finalmente logró comprobar al cineasta que ella era la indicada para el papel. “Luis me dijo ‘a mi no me gusto tú casting, me pareció de hueva, pero confío en mi equipo”, recordó Hermosillo durante la presentación de la cinta.

Luis Estrada por poco no contrata a una de las actrices de ¡Qué Viva México! Foto: EL UNIVERSAL

Staff detrás de cámaras de “Pienso en ti” no conoce a sus actores

La producción de la telenovela “Pienso en ti” regresó a grabar en la zona conocida como la Romita, en la colonia Roma Norte, para grabar algunas escenas de este melodrama musical de Televisa. Desde tempranas horas llegó el equipo técnico para colocar las cámaras, micrófonos y trabajar con cables y pantallas, sin embargo, algo curioso es que personal detrás de cámaras no conoce a los actores, pues un vecino de ahí llegó con alguien del staff y le preguntó ¿qué actores van a estar? Él respondió: “no sé, la verdad, no los conozco, pero hay que chambear”.