Septiembre llegó con una avalancha de estrenos a Netflix; entre clásicos del cine, producciones originales y nuevas temporadas, la plataforma se prepara para mantener a su público pegado a la pantalla.

Entre los estrenos más esperados se encuentra la segunda parte de "Merlina 2", serie dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega.

Pero esa es solo la punta del iceberg: septiembre trajo un menú variado que combina todos los géneros, desde el terror, la acción, la comedia y producciones basadas en hechos reales.

¿Qué películas se estrenan en Netflix en septiembre de 2025?

Las películas que forman parte del catálogo este mes son varias, aunque dos llaman especialmente la atención. La primera es "Get Out" (¡Huye!) de Jordan Peele, cinta de 2017 que se convirtió en un clásico del terror contemporáneo.

La otra es "El infiltrado del KKKlan", donde Spike Lee aborda uno de los pasajes más tensos de la historia de Estados Unidos con tintes de comedia sin caer en la parodia.

Todas las películas que se estrenan en Netflix

"Ámsterdam" (lunes 1 de septiembre)

"Mente indomable" (lunes 1 de septiembre)

"Babel" (jueves 4 de septiembre)

Space Jam: El juego del siglo (viernes 5 de septiembre)

"She’s All That" (sábado 6 de septiembre)

"El otro París" (viernes 12 de septiembre)

"Ella está encantada" (viernes 12 de septiembre)

"Ocean’s 8: Las estafadoras" (viernes 12 de septiembre)

"La gran estafa" (viernes 12 de septiembre)

"La nueva gran estafa" (viernes 12 de septiembre)

"Ahora son trece" (viernes 12 de septiembre)

"Los hermanos Grimm" (domingo 14 de septiembre)

"La mula" (miércoles 17 de septiembre)

"El infiltrado del KKKlan" (jueves 18 de septiembre)

"Y ella dijo quizás" (viernes 19 de septiembre)

"¡Huye!" (viernes 19 de septiembre)

"Orgullo y prejuicio" (viernes 19 de septiembre)

"Las dos reinas" (viernes 19 de septiembre)

¿Qué series se estrenan en Netflix en septiembre de 2025?

En cuanto a series, septiembre está cargado de títulos, muchos ligados al terror y al suspenso. Por el lado fantástico, lo más esperado es el cierre de la segunda temporada de "Merlina".

En contraste, la realidad más cruda llega con "Las Muertas", producción que aborda el caso de Las Poquianchis, uno de los episodios más oscuros de la historia criminal en México.

Todas las series que se estrenan en la plataforma

"Merlina", temporada 2, parte 2 (miércoles 3 de septiembre)

"La nobleza de las flores" (domingo 7 de septiembre)

"El amor es ciego: Brasil", temporada 5 (miércoles 10 de septiembre)

"Las muertas" (miércoles 10 de septiembre)

"Beauty in Black", temporada 2 (jueves 11 de septiembre)

"Las Maldiciones" (viernes 12 de septiembre)

"Next Gen Chef" (miércoles 17 de septiembre)

"Black Rabbit" (jueves 18 de septiembre)

"El refugio atómico" (viernes 19 de septiembre)

"La huésped" (miércoles 24 de septiembre)

"La casa Guinness" (jueves 25 de septiembre)

"Incontrolables" (jueves 25 de septiembre)

"Alice in Borderland, temporada 3" (jueves 25 de septiembre)

Con esta oferta, Netflix mantiene un catálogo variado para todos los gustos, aunque, como antesala de la spooky season, el terror y el suspenso se llevan buena parte del protagonismo.