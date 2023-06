Ester Expósito paraliza la red al inspirarse en extraterrestre

Ester Expósito es una bella y talentosa actriz que suele compartir con sus fans algunas postales de los rodajes en los que participa y también sus sesiones de fotos más picantes.

Esta joven artista no deja pasar la oportunidad de verse radiante con cada una de las postales que deja ver en sus redes sociales, donde recibe halagos de forma constante.

Leer más: Ester Expósito enamora al cantar “Ella Baila Sola” de Peso Pluma

En las últimas fue en su cuenta de Instagram, donde posee más de 27.3 millones de seguidores, donde Ester dejó a todos con la boca abierta al compartirnos un par de imágenes un tanto atípica, donde la observamos como nunca antes se le ocurrió mostrarse.

Ester Expósito en "modo Alien". Fuente: Instagram @ester_exposito

La versión extraterrestre de Ester Expósito que no dejó a nadie indiferente

Ester Expósito no hace otra cosa que maravillar a sus fanáticos en sus redes y esta semana no fue la excepción, ya que enseñó una faceta que sin duda no es de este planeta.

"Unas fotitos al natural", fue el comentario que Expósito colocó en su último posteo de Instagram, donde se permitió cosechar más de 1 millón de likes en muy poco tiempo.

Leer más: Ester Expósito voló la tendencia con colorido crop top

Hay que decir que aquí la española revolucionó sus redes al posar totalmente maquillada como una extraterrestre. La artista de 23 años compartió en su perfil de Instagram que luce bien en todos los colores, y, en esta ocasión, con el cuerpo totalmente cubierto de color verde, mostró una vez más su gran sentido de la moda.

Ester Expósito en "modo Alien". Fuente: Instagram @ester_exposito

La modelo utilizó un conjunto negro conformado por microtop y minifalda, junto con unas botas bucaneras que simulan los pies de un alien. También decidió utilizar gafas de sol oscuras y un bolso verde como accesorio a juego con su color de piel. En cuanto a su cara, Expósito decidió maquillarla de verde, aunque utilizó maquillaje para resaltar mejor el resultado: extensiones de pestañas, sombra de ojos color beige y labial rojo para distinguir sus labios del verde. Por otro lado, utilizó una peluca marrón con un estilo de peinado de los 70s que llevó todas los halagos en la casilla de comentarios.