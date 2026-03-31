La euforia de "El diablo viste a la moda 2" está desatada en redes sociales, las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron este lunes en una pasarela en Ciudad de México, y el comunicador Esteban Macías estuvo presente con unos tacones rojos que no pasaron desapercibidos.

Macías compartió una serie de fotografías en las que luce el outfit que llevó al evento, donde también lució un rostro maquillado, uñas pintadas, aretes, una trenza, y unos llamativos tacones rojos que fueron mencionados en redes sociales.

Esteban Macías genera comentarios en redes tras lucir tacones rojos en la primera parada para la promoción de "El diablo viste a la moda 2". Instagram estebannmacias

Aunque muchos comentarios le alabaron el look, otros usuarios lo criticaron:

"Nos diste estilo, maquillaje y hartaaaaaa vergüenza". "Tengo una duda y lo pregunto desde mi ignorancia y con el respeto que te mereces. ¿Cómo te identificas? ¿Existe algún término para cómo luces, vistes etc, etc?". "Y pensar que antes casábamos mamuts y nos dábamos en la madre con los dientes de sable". "Mejor normal me gusta más".

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Esteban Macías genera comentarios en redes tras lucir tacones rojos en la primera parada para la promoción de "El diablo viste a la moda 2". Instagram estebannmacias

Varios de los comentarios, los cuales tuvieron aprobación y también rechazo por otros cibernautas, fueron respondidos por Esteban Macías.

"Me identifico como ser humano amable, trabajador, cariñoso, responsable".

"Primero pon foto en tu perfil y luego comentas".

Cuando lo cuestionaron sobre su destreza para caminar en tacones, Esteban se sinceró:

"Practica en casa como yo jajajaja".

No es la primera vez que Esteban Macías recibe comentarios negativos, burlas o críticas por su aspecto; para el conductor de "El Chismorreo" se trata de "gente retrógrada".

"De eso están llenos mis posteos, de gente retrógrada", se lee.

El tacón rojo se asocia con "El diablo viste a la moda" más por simbolismo y estética de la moda que por un elemento específico o icónico de la película en sí.

En la cinta, el vestuario, supervisado por Patricia Field, funciona como una extensión del poder, la transformación y la jerarquía dentro de la industria. Los tacones, en particular, representan estatus, autoridad y sofisticación. El color rojo, por su parte, tiene una carga simbólica muy clara: poder, deseo, seguridad y protagonismo.

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México se trató de la primera de seis metrópolis que visitarán en diferentes partes del mundo, para presentar el estreno de la segunda parte de "El diablo viste a la moda"; las estrellas de Hollywood eligieron dos de los corazones culturales más importantes del país, la Casa de Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli de Diego Rivera, para transformar el ambiente neoyorquino de la cinta, que este año cumple dos décadas de su estreno, en un escenario prehispánico hecho de roca volcánica.

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México es una de las grandes apuestas en taquilla de la secuela, debido al éxito que tuvo en 2006, pues fue el segundo país que registró mayor recaudación en Latinoamérica, seguido de Brasil.

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