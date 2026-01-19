Esteban Macias compartió un video donde demostraba que perforaría la oreja que le faltaba por ser horadada. En ese clip, también presumió el esmalte rojo que usaba, situación que ha causado la sorpresa, pero también la crítica de sus seguidores, quienes -en su mayoría- comentan la publicación de forma despectiva, pero el conductor no para de defenderse.

Macias, mejor conocido por sus críticas de cine, cuenta con un gran número de seguidores, los cuales se asombraron al ver que el también conductor subió un video presumía sus uñas de color sin ningún tipo de prejuicio.

En ese mismo video, el comentarista mostraba que su novia, Daniella Gómez, lo había acompañado a su cita para perforarse una de sus orejas, pues la otra ya tenía un pequeño pendiente.

"Vamos a reforzar este hoyito y hacer uno de este lado", dijo Esteban, mientras mostraba sus orejas a la cámara.

Cuando el periodista expresó que, además, fue perforado cuatro veces, usó sus dedos para contabilizar, fue entonces que sus uñas, con esmalte rojo, aparecieron en el video, generando reacciones negativas entre sus seguidores que, aprovecharon la publicación para mofarse de Macias y sugerir que el comunicador comienza a transicionar de género.

Pero, sin importar que tan crudos eran los comentarios que escribían sus seguidores, el conductor se enfrentó a ellos, connotando lo despreocupada que se encontraba de lo que se pudiera creer de él.

"Ya listo no´más para ponerse un vestido", fue uno de los comentarios a los que respondió con la frase "¿qué tipo me quedaría?".

Otro expresaba "Esteban, tal vez tu intención es actualizar tu look, pero pienso que, a tu edad, no te queda" y el contestó "no pedí tu opinión, la cual, me vale madres".

Otro ejemplo fue "Ya va saliendo del clóset", con lo que el respondió: "¿por unos aretes?, ándale pues...".

Cuando Macías fue cuestinado acerca de si pensaba transicionar, su respuesta fue "te vale madres".

