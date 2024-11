Silvia Pasquel revela que si Alejandra Guzmán ya no ha sido vista en el hospital, visitando a su madre Silvia Pinal, debido a que habría contraído influenza, motivo por lo que, desde hace unos días, se encuentra aislada en la espera de recuperarse para volver a reencontrarse con la diva.

La primogénita de "la Pinal" fue captada en las afueras del hospital y, entre otros temas relativos a la salud de la actriz, la prensa la cuestionó acerca del motivo por el que Alejandra ya no ha acudido a ver a su madre.

Pasquel confió que, desde hace unos días, la cantante presenta algunos síntomas que sugerirían que se trata de una posible influenza, por lo que prefirieron que se recuperarse ya que, en el estado en que se encuentra su madre, ser contagiada y contraer una infección podría ser muy grave.

"Mi hermana parece que tiene influenza, por eso no ha venido, estamos esperando el resultado; tiene fiebre, tiene que estar aislada, por eso no ha venido", reiteró.

Cabe destacar que, el pasado viernes, cuando se reportó que la actriz había sido hospitalizada una tarde antes, la cantante fue captada usando cubrebocas.

En esa ocasión, mostró gran preocupación por la salud de su madre, por la que pidió oraciones para su pronto recuperación.

Desde que "la Guzmán" supo que una infección urinaria había mermado la salud de doña Silvia, viajó angustiada desde Xalapa a la Ciudad de México.

En lo que respecta a Luis Enrique, el hijo menor de doña Silvia, quien no ha sido visto visitándola, Pasquel prefirió hacer mutis y destacar que prefiere no hacer declaraciones que puedan ser tergiversadas.

"El que no nos vean, no significa que no estemos; a los que hemos venido, aquí estamos, ustedes nos han vistos, nos han correteado, los que no han venido, pues no han venido", precisó.

También pidió a la prensa que no especule más acerca de la llaga que su madre padece desde hace un año, descartando que fuera la verdadera causa por la que la actriz ingresó al hospital; afirma que se trató de una decisión preventiva y que, en la actualidad, ya se encuentra en terapia intensiva y están a la espera de que sea dada de alta.

melc