Anoche, Mayela Laguna dio a conocer que ya no apelará ante el caso de nulidad de paternidad, en que un juez estableció que Luis Enrique Guzmán no es el padre biológico de su hijo, el pequeño Apolo, ya que asegura que no quiere que la situación afecte más el estado de salud de doña Silvia Pinal; además, ya quiere que el menor lleve sus apellidos.

Pese a que hace unos días el licenciado Porfirio Ramírez, el representante legal de Mayela y su hijo, expresó que ya habían recurrido al recurso de apelación de la resolución del juez, debido a presuntas inconsistencias en el resguardo de las dos pruebas de ADN a las que su hijo y su expareja fueron sometidos el pasado mes de agosto.

De acuerdo con el abogado, hacer uso de este recurso era su obligación como apoderado legal, al detectar que las peritos que llevaron a cabo la prueba no supieron contestarle cuando él las cuestionó acerca de cómo se custodiaban las pruebas, luego de que estas fueran tomadas, ya que al no ser bien resguardadas, podrían arrojar resultados imprecisos.

Las declaraciones del abogado Ramírez tuvieron lugar hace una semana, pocos días después de que Mayela afirmara que no tenía pensado seguir con el caso y buscaría construir una nueva historia con su hijo, con quien se mudó a residir a otra ciudad.

Por ello, cuando su representante legal habló de la apelación, un proceso que ya estaba en curso, la madre de Apolo llegó a ser criticada, debido a su cambió de opinión.

Sin embargo, Laguna ya aclaró que, luego de meditarlo, no seguiría con la apelación, aclarando que, pese a dicha decisión, seguía creyendo que existieron una serie de irregularidades durante las audiencias de su caso.

Mayela aclaró en "Venga la alegría" que buscaba estar en paz con la familia Guzmán, motivo por el que esperaba que el proceso para que su hijo ya no lleve ese apellido se concrete de la forma más rápida posible.

"Yo ya quiero que tenga los apellidos de mis padres, lo más rápido posible".

Dio a conocer que Apolo es consciente de que no seguirá apellidándose Guzmán, por lo que ya lo está enseñando a escribir su futuro nombre para sus apuntes escolares.

"Ya se lo he explicado a él, ahí más o menos entiende, ya está aprendiendo a escribir en la escuela y ya quiero que sea otro nombre, no es un apellido que me importe, que se apuren a cambiar el apellido", ahondó.

Un motivo de peso para que desistiera fue la salud de su exsuegra, doña Silvia Pinal que, en la actualidad, está hospitalizada por un cuadro infeccioso en las vías urinarias.

"El hecho de que la señora Pinal esté enferma, lo que pueda pasar, para mí es la abuela de mi hijo".

