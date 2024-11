A Alejandra Guzmán no le sorprende que Mayela Laguna haya apelado ante la resolución del juez, mediante la que confirmó que Apolo no es hijo de su hermano Luis Enrique, sin embargo, precisó que aunque siga con el proceso legal, el menor no llevará el apellido de los Guzmán.

Ayer, la cantante fue captada en las inmediaciones de la casa de su madre, doña Silvia Pinal.

Mientras trataba de retirarse en su automóvil, la prensa cuestionó a Alejandra acerca de qué opinión le merecía el recurso de apelación que Mayela y su abogado, el licenciado Porfirio Ramírez, ya hicieron efectivo.

La intérprete recurrió al sarcasmo, haciéndose la sorprendida cuando la prensa le indicó que Laguna está en búsqueda de que Apolo obtenga una pensión alimenticia y pueda conservar el apellido Guzmán.

"Qué raro..., pinch* vieja, cómo chinga", expresó para "Venga la alegría".

Aunque cabe destacar que, en realidad, el representante legal de Mayela no ha hablado abiertamente de la búsqueda de una pensión; sólo ha afirmado que, entre sus intenciones, está la de esclarecer cuál fue el protocolo de resguardo de las dos pruebas de ADN a las que Luis Enrique y Apolo fueron sometidos, debido a que, durante las audiencias, las peritos habrían dado respuestas que se contrariaban entre sí.

Contestando a la pregunta, la rockera aseguró que, pese a que continúen con el proceso, el apellido Guzmán no le será devuelto al menor y, con mucha firmeza, afirmó que Apolo nunca fue uno de ellos.

"No va a ser y nunca fue".

Al escuchar más preguntas relacionadas al mismo tema, "la Guzmán" pidió ya no ser cuestionada con situaciones que no le competen de forma directa.

"Yo no sé, pregúntale a Luis Enrique, es su pedo, no el mío, ¿ok?, yo no tengo ese problema, yo no cog*, yo no estuve ahí, ¿yo qué?", precisó.

