En entrevista con el periodista argentino, Max Lumbia, el abogado de Mayela Laguna confirma que el caso en torno a Apolo y la paternidad de Luis Enrique Guzmán aún no concluye, pues luego de que el licenciado Porfirio Ramírez cuestionara dos peritos acerca de los protocolos de resguardo de las pruebas de ADN, detectó una serie de inconsistencias que lo impulsaron a seguir con el proceso.

El representante legal de Laguna cuenta que, durante las dos audiencias que se llevaron a cabo, luego de que el menor y Guzmán Pinal se sometieron a dos pruebas de ADN en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), dos peritos, involucradas en el caso, no le dieron razón acerca de qué protocolo de seguridad se llevó a cabo cuando las pruebas fueron tomadas.

"Cuando yo cuestiono a las peritos, en cuanto a su proceder, que al momento que le toman las pruebas al papá y al niño, ¿qué protocolo de seguridad tiene la prueba?, y la perito me dice: ´-Yo soy la que tengo acceso a ella, yo la tengo todo el tiempo', pero yo le preguntaba: ´-Dígame el resguardo que tiene la prueba, protocolo de cadena de custodia, protocolo de seguridad de resguardo´, no me supo contestar", explicó.

Lee también: Caso Luis Enrique Guzmán, Apolo y Mayela Laguna: podrían haber inconsistencias en las pruebas de ADN

Las dudas del jurista aumentaron cuando a la segundo perito le hizo la misma pregunta y obtuvo una respuesta completamente distinta de la que le dio la primera especialista.

"Yo no estoy cuestionando a ellos, yo no dudó de las peritos, estoy cuestionado el resguardo, si la prueba la dejan casi casi en su escritorio, imagínate la gravedad que implica, a mí no me dejan claro como abogado, como apoderado legal del niño Apolo, que esas pruebas no hayan sido posiblemente alteradas", destacó.

"Yo no estoy siendo necio en algo, que quede claro, simplemente tengo una responsabilidad profesional, tengo que agotar las instancias y los medios que la ley me da para proteger al niño", ahondó.

Y si bien, luego de este encuentro, el juez suspendió el juicio, debido a que quería hablar con Apolo, eso significó un indicio de que el caso los favorecería, expresó el abogado, pensando que las respuestas inconsistentes que recibió encendieron alertas.

"Llegué a pensar alegremente de que el juez se retrajo de dictar sentencia y quiso valorar todo esto que yo le expuse y le hice ver en la audiencia".

Lee también: Tras acabar toda relación con los Guzmán, Mayela Laguna emprende nuevo comienzo junto a Apolo

Pero, después de que se llevara a cabo esa conversación con el menor, el juez esclareció que Luis Enrique Guzmán no era su padre biológico, lo que inconformó tanto a Mayela como al licenciado.

Esta situación es la que propició al apelación que el abogado asegura que ya está en marcha, pese a que la madre de Apolo llegó a decir a la prensa que se alegraba que su hijo ya no fuera llevar el apellido Guzmán, pues destacó que se expresó así por el enojo que experimentó al conocer la resolución del juez.

"Hay un recurso de apelación, todo me da los elementos jurídicos que, llegando a un amparo podemos revertir completamente, estoy haciendo mi trabajo y lo voy a seguir haciendo, si al final no me aceptan la razón, yo no voy a quedar en él ´¿por qué no lo hice?´".

Además, señaló que, desde el inicio del proceso, el juez fue quien corrigió toda la demanda de Luis Enrique Guzmán, porque él quería procesar a través de la contradicción de paternidad y le hicieron saber que, en realidad, tenía que ser a través de la nulidad de paternidad, así como lo asistieron luego de que faltaron formalismos en la prueba pericial que presentó.

Para él es importante marcar un precedente con el caso de Apolo, debido a que puede tratarse del punto de inflexión para que las injusticias, en torno a situaciones de paternidad se invaliden.

"Esto puede crear un precedente para futuros casos para ambas partes, de papás y niños, este tipo de asuntos son los que crean precedentes a nivel mundial", destacó.

Aclaró que no hablará más del tema hasta que cuenta con una resolución de la autoridad federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc