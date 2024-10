Tras el veredicto de un juez, que confirmó que Apolo ya no llevará el apellido Guzmán, Mayela Laguna confía a sus seguidores que está frente a un nuevo comienzo, en el que espera que su hijo ya no sea señalado en la calle y en el cual puedan emprender un estilo de vida tranquilo, pues para evitar toda clase de represalia o caos, tomó la decisión que lo mejor es que se mudaran de ciudad.

El pasado martes, 29 de octubre, Mayela y su expareja, Luis Enrique Guzmán, fueron captados, por separado, cuando salieron de los juzgados; ella, visiblemente afectada y él, con un semblante de certidumbre.

El juez encargado del caso deliberó que Apolo no lleve más el apellido Guzmán, debido a que la prueba de ADN a la que el menor y el hijo de Silvia Pinal fueron sometidos arrojó un resultado negativo.

La reacción de Mayela fue de completo desconcierto, como contó a la prensa, pues expresó que su intención nunca fue la de engañar a la familia Pinal, debido a que ella tenía la seguridad de que el menor era hijo biológico de Luis Enrique.

"Yo no engañé con dolo, ni con intención, absolutamente, si llegue a estas instancias es porque yo estaba completamente segura".

Laguna confió que, tras el veredicto del juez, enfrentará un duelo de todo lo que sucedió y, aunque sus ojos se inundaron de lágrimas, también mostró alivio de que todo el proceso haya llegado a su fin.

"Se finaliza, gracias a Dios, yo estoy en duelo, aunque ustedes no me lo crean, yo no soy esa persona tan mala como el mundo cree, yo estoy en un duelo y les pido respeto para mi hijo, que ya no es una figura pública; ojalá en algún momento de mi vida pueda salir libre a la calla, mi hijo igual, sin que nadie lo esté viendo o juzgando", señaló.

Sin ninguna pensión por parte de Luis Enrique y sin que su hijo se despidiera de él, Laguna partió a la nueva ciudad donde reside, y la cual se desconoce ubicación, por protección de su hijo.

Desde allá, compartió un video en su cuenta de Instagram, de la que borró toda publicación previa, y en el que se le ve paseando por una calle poco transitada, llena de pastos y flores, junto a Apolo.

En él, Mayela conversa con el pequeño, con quien espera emprender una nueva historia por escribir.

"Apolo, ¿te gusta nuestra nueva ciudad?, ¿nuestra nueva casa?, oye... te amo mucho, qué bueno que ya estamos fuera de la Ciudad de México, ¿verdad?, ¿te gusta tu nueva escuela?, está bien padre porque llevas uniforme, gracias a los que están ahí, a los que nos quieren", dijo.

