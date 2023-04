Esta es la nueva película de acción de Netflix que no te dejará despegarte del sillón

Semana tras semana, Netflix va sumando a su catálogo diversas producciones de series y películas que rápidamente se convierten en las más vistas a nivel mundial. Recientemente plataforma sumó a su contenido una película de acción que ya ocupa el Top 10 a nivel mundial.

Estamos hablando de la cinta de acción “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die” (cuyo título en español es “Siete Reyes deben morir”, la cual deriva de la serie “The Last Kingdom”, misma que se inspiró en la saga literaria de Bernard Cornwell.

¿De qué trata “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die”?

(Atención: SPOILERS). En esta cinta veras al icónico actor Alexander Dreymon en su electrizante actuación como Uhtred de Bebbanburg, la cual ha desarrollado durante casi una década, pero su tiempo en el papel está llegando a su fin con la entrega de esta cinta.

Netflix. Fuente: Instagram @alexander.dreymon

El capítulo final de esta historia nos muestra a los medios hermanos Aethelstan (Harry Gilby) y Aelfweard (Ewan Horrocks) luchando por el trono, ya que el sueño de una Inglaterra unida está más cerca de la realidad que nunca. Debido a su compleja personalidad, Uhtred se verá envuelto en la agitación y sus acciones bien podrían decidir el destino de la tierra, ya que aún más invasores vikingos comienzan a jugar por el poder y el territorio.

Dicha producción de Netflix cuenta con el protagónico de Alexander Dreymon como “Uhtred de Bebbanburg”, Mark Rowley como “Finan”, Arnas Fedaravicius como “Sihtric”, Rod Hallet como “Constantin”, Harry Gilby como “Aethelstan”, Laurie Davidson como "Ingilmundr”, Ross Anderson como “Domnal”, James Northcote como “Aldhelm” y Cavan Clerkin como “el padre Pyrlig”.

Además, “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die” cuenta con la dirección de Edward Bazalgette. El guión estuvo a cargo de Martha Hillier y producida por Nigel Marchant, Gareth Neame y Mat Chaplin. Como mencionamos anteriormente, está basada en “The Saxon Stories” de Bernard Cornwell, y sigue a Uhtred de Bebbanburg y su búsqueda para unir Inglaterra.