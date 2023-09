Esta es la cartelera musical para la primer semana de septiembre

El último cuatrimestre del año trae consigo una gran oferta de conciertos y espectáculos en la Ciudad de México, pues abre paso a las festividades más grandes del año, como el Día de la Independencia o el Día de muertos, y si a eso le sumamos la visita de grandes bandas y solistas, entonces tenemos como resultado algunos shows que no te puedes perder.

Para ir calentando motores aquí te presentamos los conciertos más importantes que se realizaran durante la primera semana del mes septiembre, y que contempla géneros desde el regional mexicano hasta la ópera y el bolero.

Festival Arre. Tras el auge que ha tenido la música mexicana y los corridos tumbados, se creó un nuevo festival dedicado a este género de música nació, se trata de "Arre HSBC", que durará del sábado 9 de septiembre al domingo 10, con la presentación de artistas que han cobrado gran popularidad como Peso Pluma y Natanael Cano; además de algunas agrupaciones y solistas ya consagrados como La Arrolladora Banda el Limón, Edén Muñoz, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, Ramón Ayala, Grupo Pesado, Los Cadetes de Linares y Alicia Villarreal, entre otros.

Esta es la primera edición de este evento musical y se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.





El joven cantante encabeza el cártel de la primera edición del Festival Arre. Foto: Twitter

Post Malone. El rapero, cantante y actor estadounidense se presenta por primera vez en tierras aztecas como parte de su gira mundial "If Y'all Weren`t Here, I'd Be Crying", con un show en el que sus fans esperan escuchar algunos de sus éxitos más sonados como "Sunflower" y "Congratulations".

Malone subirá al escenario del Foro Sol el próximo martes 5 de septiembre y para deleite de los mexicanos anunció que el encargado de abrir su concierto será el rapero Alemán.





Post Malone visitará por primera vez tierras aztecas. Foto: Archivo AP





Susana Zabaleta. Con un espectáculo titulado "Fantasía española", la cantante mexicana se presentará en un concierto con canciones del repertorio de grandes compositores españoles. La bailaora de flamenco María Juncal y el músico español Alfredo Millán estarán presentes para acompañar a la mexicana.

Será el 7 de septiembre a las 21:00 horas en el Lunario del Auditorio.





La actriz y cantante interpretará algunas de las canciones más famosas de grandes compositores españoles. Foto: EL UNIVERSAL, archivo





Paquita la del Barrio y La Sonora Santanera. "Mi razón" y "Solamente una vez" son algunas de las canciones en las que la intérprete ha colaborado con la famosa agrupación de música tropical. Ambos exponentes se reunirán en el Auditorio Nacional el 9 de septiembre a las 20:00 horas.









Morrissey. El líder de The Smiths visitará México para presentar su "40 Years of Morrissey Tour", el 10 de septiembre en Palacio de los Deportes a las 20:00 horas. El concierto marca el regreso del cantante británico a los escenarios nacionales después de cinco años de ausencia.

El concierto que celebra 40 años de trayectoria en la industria musical incluirá parte del repertorio de su carrera como solista, con temas como "Everyday Is Like Sunday" y "Speedway".





El exlíder de The Smiths festejará sus 40 años de carrera con un show en el Palacio de los deportes. FOTO: Archivo





Torreblanca. Dirigida por Juan Manuel Torreblanca esta agrupación de rock y pop alternativo llegará el 10 de septiembre a El Cantoral para presentar un concierto con duración de 90 minutos en el que incluirán canciones de toda su carrera que inició en 2008.

Algunos de sus temas más conocidos son "Roma" e "Y qué", que formó parte del disco "José José: Un tributo 2". La cita es a las 20:00 horas.









CNCO. Los ganadores de la primera temporada del programa de televisión musical "La Banda", formaron esta agrupación juvenil de música urbana que llegará con su gira de despedida al Auditorio Nacional el 6 de septiembre a las 21:00 horas.

Integrado por Christopher Vélez, Richar Camacho, Zabdiel De Jesús, Joel Pimentel y Erick Colón el grupo ha puesto a bailar al público con canciones como "Reggaetón lento", una de las más esperadas durante este tour titulado "Última cita".





El último concierto de esta agrupación en México, se llevará a cabo en el Auditorio Nacional. Foto: Instagram





