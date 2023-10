Errol Morris compara su trabajo con el del escritor John Le Carré: "él era un documentalista"

El ganador del Oscar, Errol Morris, ha encontrado su lugar dentro del género documental, mismo que en 2003 le dio el premio de la Academia por su obra "The fog of war" ("Niebla de guerra"), en donde el exsecretario de defensa, Robert McNamara, charla sobre la guerra de Vietnam.

Ahora que estrena su más reciente largometraje, "The pigeon tunnel", sobre el novelista de espionaje John le Carré (seudónimo de David John Moore Cornwell), repasa lo que para él ha sido dedicar su vida al documental.

"Constantemente pienso que el género documental me da una enorme cantidad de libertad, que cada vez que hago una película en ese género soy libre para reinventar la forma", dice a EL UNIVERSAL.

"No es algo que ya esté arreglado, muchas personas piensan que los documentales tienen que estar hechos en cierta forma o tener cierta cantidad de cosas y yo no estoy de acuerdo. Para mí es la oportunidad de hacer cine, puro y simple", menciona.

Morris siente cierta similitud entre su labor y la de John, quien falleció el 12 de diciembre de 2020, siendo "The pigeon tunnel" (que puede verse desde este 20 de octubre por AppleTV+) su última entrevista realizada.

"Me ha sucedido muchas veces durante la realización de la película pensar que él (John) era un documentalista, todos sus libros se basan en la historia, era una persona que investigaba sin fin y aprendía de sus personajes, de la situación política", asegura Morris.

El documental a su vez está basado en el libro de memorias de Le Carré, "The Pigeon Tunnel: Stories from My Life" y abarca seis décadas de la vida del exespía ruso, desde la Guerra Fría hasta la actualidad, incluyendo además de su entrevista, imágenes de archivo y viñetas dramatizadas.

“Está cerca de ser una película dramática más que un documental. Un documental tradicional es una entrevista poblada por todo tipo de visiones y material que cree alrededor de ella”, considera.

Para recopilar el material de Le Carré, que integra el documental, se necesitaron cuatro días de filmación, explican los hijos del escritor Simon Cornwell y Stephen Cornwell, quienes son productores del largometraje y detallan lo que significa ver la vida de su padre en la pantalla.

“He visto la película cincuenta, tal vez cien veces, en diferentes formas. Él está sentado hablándote desde la pantalla y es algo emocionalmente poderoso, creo que cada vez que veo la película entiendo nuevas cosas de esa conversación”, dice Simon.

“Fue su última entrevista y era importante para él que lo que dijera fuera definitivo, era casi como una declaración que él quería hacer, él sabía que estaba cerca del final de su vida, había tenido cáncer por muchos años y sabía que eventualmente perdería esa batalla así que fue algo poderoso”.

