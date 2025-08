Ernesto D´Alessio también fue víctima del carácter de su padre, el fallecido Jorge Vargas, recordado por el temperamento con el que se conducía, pues en una ocasión, su progenitor discutió con uno de los papás de otro de sus compañeros y, hasta la pistola sacó, lo que tuvo consecuencias para "Ernie".

Matilde Obregón entrevistó a Ernesto, quien recordó que, antes de ser cantante, su mayor deseo era desempeñarse como futbolista en las fuerzas mayores de este deporte ya que, durante su juventud, formó parte de las ligas básicas de Pumas.

"Los Pumas, de la universidad, es un equipo que, la verdad, me heredó mi papá, no recuerdo qué campeonato fue, pero estaba yo muy chiquito, a principio de los ochenta, todavía no se iba Hugo Sánchez al Real Madrid, me acuerdo que subió mi papá corriendo, (diciendo) ´¡somos campeones!´, era un apasionado de los Pumas y, desde ahí, le fui a los Pumas", narró.

Lee también: Ernesto D´Alessio reconoce que no le importa que su orientación sexual sea puesta en cuestión: "voy a dejar sembrada la duda"

El amor por equipo universitario lo heredó de su papá que, cada que su trabajo se lo permitía, acudía a los entrenamientos de Ernesto.

"Hubo una temporada que lo hicimos muy bien y llegamos a una semifinal, fuimos a jugar rumbo a Tepozotlán, mi papá me fue a ver, por trabajo no podía ir a veces, y a esa semifinal sí fue", rememoró.

En el calor de la contienda, el señor Vargas alegó ante una jugada del otro equipo, lo que hizo que confrontarse a otro de los papás de los jugadores pero, no fue sino hasta que, el otro papá le mentó la madre, que perdió todo los estribos y sacó una pistola.

Lee también: Lupita D´Alessio agradece defensa de su hijo Ernesto y niega atravesar severos problemas de salud: "no uso oxígeno ni silla de ruedas"

"Yo estaba feliz que mi papá estuviera, (pero) mi papá de mecha corta y empieza a hacerse de palabras con otro papá, y aguantaba vara, pero cuando le mentaban la madre, para él era algo muy grave y cuando esa persona hizo eso, dije ´esto ya valió´, se armó una campal muy fuerte, (mi papá) saca la pistola y empieza a meter tiros, la gente pecho tierra", ahondó.

El cantante reconoció que, si hoy, hubiera tenido lugar ese suceso, habría sido todo un escándalo, aunque justificó a su padre y lo recordó como un hombre muy amoroso.

"Eso se hubiera hecho en esta época y cállate, se hubiera hecho un escandalazo horroroso, pero no pasó a más..., mi papá, ¿qué te digo?, era un amor mi papá, esa bravura... pero tenía un corazón muy lindo", dijo sonriente.

Lee también: Ernesto D'Alessio, molesto con quienes afirman que su madre necesitó oxígeno en su concierto en el Zócalo: "no lastimen la imagen de una señora"

Sin embargo, el equipo donde jugaba sí tomó medidas y prohibió que Ernesto saliera a jugar, por lo que estaba limitado a sólo practicar entre semana y, los días que había partido, no tenía permitido salir a la cancha, no al menos hasta que don Jorge firmara una carta donde se comprometería a no volver a presentarse a ningún partido.

Fue así que D´Alessio pasó todo un mes sin salir a la cancha, hasta que la esposa de su padre, Mery González, lo exhortó a dejar el ego de lado y pensar en el bienestar del menor, que ya no podía salir a jugar, que era lo que más le apasionaba.

"Estaba yo sancionado, no podía jugar, hasta que se firmó ante notario que no iba ir (mi papá), Mery le dijo ´firma, es tu hijo´, fue, firmó y sólo así pudo regresar a jugar los fines de semana fútbol´", precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

** Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.**¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc