Pese a sus intentos de que la joven que lo acompañaba pasara desapercibida, tuvo que reconocer que está saliendo con alguien y, si bien, aclaró que apenas están conociéndose y no los une ningún título oficial, está abierto a encontrar al y disfrutar de la vida.

Hace unas horas, el exTimbiriche fue captado en las instalaciones del Aeropuerto de Monterrey, por algunos integrantes de la prensa, en donde habló de sus proyectos a futuro, con Cumbia Machine, y su trabajo activo con representante de su primogénita, Mía.

Sin embargo, para la prensa no pasó inadvertido el hecho de que el cantante no arribó sólo, sino que una joven caminaba a su lado y, al momento de identificar a las cámaras, decidió desviar su camino y tomar una dirección diferente, mientras que Rubín se acercaba a saludar a las y los reporteros.

Fue así que, luego de formularle algunas preguntas relacionadas a su vida familiar y profesional, uno de ellos; Eden Dorantes, lo cuestionó acerca de, si la joven que caminaba junto a él era su cita y, si bien, instantes antes dijo que no estaba enamorado de ninguna persona, sino de la vida, reconoció que estaban conociéndose, mismo motivo por el que pidió a la prensa no presionar con preguntas adelantas al momento que están viviendo.

"No, no es mi pareja, no empiecen, no empiecen..., ¿les digo algo?, las cosas tienen que madurar, nos estamos conociendo, no tiene por qué haber títulos, no tiene por qué haber presión, tranquilos, si nosotros vamos tranquilos, ustedes (la prensa) más tranquilos...", exhortó.

También dijo sentirse dichoso de que su exesposa, , esté rehaciendo su vida, ahora que, hace sólo un par de meses, la conductora de "Hoy" confirmó su relación con Luis Carlos Origel, entrenador y creador de contenido, así como sobrino de Pepillo.

"Me interesa el bienestar de mi gente, de mi familia, ella (Andrea) es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella, me encanta verla feliz, nos vemos diario, nuestra dinámica de familia no termina, inclusive, se fortalece de otras formas, me encanta verla feliz, contenta; él es un gran tipo, es un gran amigo, ¡qué mejor que sea alguien que conocemos todos tan bien!, la veo muy contenta, me da mucho gusto por ella", destacó.

